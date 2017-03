Tätowierung entlarvt den Täter

Mit viel Spielfreude bringen die Gymnasiasten "Die schwarze Lilie" auf die Bühne - vor 58 Minuten

HERZOGENAURACH - Gute Unterhaltung und Spannung bis zum Schluss bot ein bestens aufgelegtes Oberstufentheater-Ensemble bei der Premiere von "Die schwarze Lilie" am Freitagabend in der Aula des Herzogenauracher Gymnasiums.

Die Mädels-Gang entlarvt die Täterin: Die Kriminalkommissarin (Julia Wittmann, Mitte) hat nicht nur die Kassenboten auf dem Gewissen. © Alle Fotos: Oliver Seitz



Eine reife Leistung! Anders lässt sich der Auftritt der Oberstufenschüler nicht beschreiben. Gut 100 Minuten atemloser Spannung, durchwegs hervorragende schauspielerische Leistungen und etliche originelle Regieeinfälle prägten den Abend.

Die Theatergruppe hatte sich "Die schwarze Lilie" von Walter Espe ausgesucht, ein Kriminalstück, das nicht oft auf der Bühne zu sehen ist. Angesiedelt ist das Stück eigentlich in den 1930er Jahren. Davon wollten die Schüler sich jedoch frei machen und verlegten die Handlung kurzerhand in mehrere Jahrzehnte. Optisch machten sie das durch die Kostüme deutlich, akustisch durch die Untermalung mit entsprechender Musik.

Damit sollte ausgedrückt werden, dass die Handlung sich im Grunde jederzeit und an jedem Ort so oder so ähnlich abspielen könnte. Ob das beim Publikum auch tatsächlich angekommen ist, sei dahingestellt. Auf den Verlauf des Stückes hatte es jedenfalls keinen Einfluss und trübte auch nicht den Genuss.

Im Zentrum der Handlung steht Alvin Struck. Diesen verkörpert David Nedoschill als innerlich zerrissenen Mann, der selbst nicht so recht weiß, was mit ihm geschieht. Denn Struck hat das perfekte Verbrechen geplant. Er will es aber nicht begehen, wie er gegenüber der Kriminalkommissarin (undurchschaubar und eiskalt: Julia Wittmann) betont. Deshalb möchte Struck in Schutzhaft genommen werden, was die Kommissarin ablehnt. Schließlich habe er ja (noch) kein Verbrechen begangen.

Personifizierte Gedanken

Vorher freilich schildert Struck in allen Einzelheiten, wie er einen Raubmord geplant hat. Dem Publikum werden diese Planungen vor Augen geführt. Dabei "assistiert" Struck quasi sein Alter Ego, seine Gedankenwelt. In der Inszenierung am Gymnasium werden Strucks Gedanken nämlich personifiziert dargestellt. Mit sparsamen, reduzierten Gesten, aber stets äußerst präsent übernimmt Vincent von Jagemann diesen schwierigen Part. Weiß gekleidet und mit weiß geschminktem Gesicht ein schöner Kontrast zum schwarz gekleideten Protagonisten.

Am nächsten Tag geschieht ein Verbrechen: genau der von Alvin Struck geschilderte Raubmord an zwei Kassenboten (Joris Nonnast und Leah Wendel). Er selbst beteuert seine Unschuld. Doch wer ist es gewesen? Das versucht das Gericht aufzuklären. Authentisch agieren hier Verena Stephan als Richterin, Kathrin Bär als Staatsanwältin und Hannah Soyka als Verteidigerin.

Im Fokus der Ermittlungen stehen neben Struck selbst zuerst seine Geliebte Helen Waldheim, die Anna-Lena Hüttl im schillernden Fifties-Kleid als starke, mutige Frau anlegt, die sich nicht so leicht einschüchtern lässt. Möglicherweise war es aber auch der Antennentechniker Ede Bollmann (ausdrucksstark mit Vokuhila-Frisur: Eric Seuberth), der kurz vor Strucks Besuch bei der Kriminalkommissarin ebenfalls auf dem Polizeirevier war.

Und dann ist da noch Alice Debberson (Cerstin Berner), die das Gespräch belauschte. Sie gehört einer Gang an, die vor vielen Jahren einen Banküberfall verübte. Ein Mitglied hatte sich damals jedoch mit dem ganzen Geld aus dem Staub gemacht. Die vier Damen in 60er-Jahre-Kleidern (Elena Storl, Nurcin Süleymanoglu, Julia Lange) sind taff und unerschrocken und suchen unermüdlich nach dem Verräter.

Als komisches Element sorgen der Hausmeister (naiv und liebenswert: Tim Simon Stumpf) und seine dümmliche Frau (hinreißend komisch dargestellt von Tina Hörholdt) für Auflockerung und Gelächter. Lacher sind auch der stoischen Polizeisekretärin (Nele Mohr) sicher, die mit ihrem engen Rock kämpft und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Als Radiosprecherin und Justizwachtmeisterin ist noch Alena Wagner mit von der Partie.

Spannende Wendungen

In der Pause dürfen die Zuschauer mitraten und auf einem Zettel ankreuzen, wer denn wohl der Mörder ist. Denn letztlich kommt alles ganz anders. Alice Debberson wird ermordet, die Kriminalkommissarin angeschossen. Licht ins Dunkel kann nur noch die restliche Gang bringen, die "Schwarze Lilie". Alle Frauen haben eine solche Tätowierung. Und siehe da: Auch die Kriminalkommissarin hat eine! Sie hat nicht nur vor vielen Jahren ihre Mitstreiterinnen betrogen, sondern jetzt auch noch das perfekte Verbrechen, von dem Alvin Struck ihr erzählt hat, einfach übernommen. Und damit der Wendungen noch nicht genug. Die letzte Szene hat es in sich: Die Kommissarin zielt im Gerichtssaal mit einer Pistole auf Alvin Struck. Sein Alter Ego wirft sich dazwischen, ein Schuss fällt, Black-out. Tosender Applaus belohnt Schauspieler, Techniker, die Maske und die Regisseure Peter Vogel, Dagmar Leifert und Ute Docter.

JEANETTE SEITZ