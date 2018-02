Tomas Urban ist wieder da

Zuletzt angeschlagener Verteidiger glänzt als Stürmer beim HEC-Auswärtssieg - vor 3 Stunden

HÖCHSTADT - Da hatte HEC-Spielertrainer Daniel Jun ein glückliches Händchen: Noch am vergangenen Wochenende hatte Neuzugang Pavel Nedved ein starkes Debüt als Verteidiger gefeiert, doch diesmal vertraute der Coach wieder dem zuletzt angeschlagenen Tomas Urban – und der zählte beim 6:2-Sieg der Alligators beim TEV Miesbach zu den Matchwinnern.

Gutes Tandem: Tomas Urban (rechts) feierte ein tolles Comeback mit vier Scorerpunkten, und auch Vitalij Aab war maßgeblich am HEC-Sieg in Miesbach beteiligt. © Foto: Thomas Hahn



Gutes Tandem: Tomas Urban (rechts) feierte ein tolles Comeback mit vier Scorerpunkten, und auch Vitalij Aab war maßgeblich am HEC-Sieg in Miesbach beteiligt. Foto: Foto: Thomas Hahn



Und dabei kam er nach längerer Zeit einmal wieder als Stürmer zum Einsatz, weil in der ersten Reihe mit Lukas Lenk ein Akteur krankheitsbedingt ausfiel. Und so durfte Urban an der Seite von Michal Petrak und Vitalij Aab angreifen.

Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, schließlich war es für die Miesbacher die letzte realistische Chance, noch die Playoffs zu erreichen. Und der HEC kann an diesem Wochenende (am Sonntag kommt Füssen) einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen. Der erste ist getan, aber auch die Verfolger aus Peißenberg und Lindau ließen nichts anbrennen.

Schon früh hätten die Höchstadter in Oberbayern in Führung gehen können, doch Oleg Seibel vergab in der 3. Minute einen Penalty. So dauerte es fast eine Viertelstunde bis zum ersten Torjubel, für den Aab mit einem schönen Alleingang sorgte. Bei diesem Stand blieb es bis zur Drittelpause, auch weil die Miesbacher 20 Sekunden vor der Sirene nur den Pfosten trafen.

Der zweite Durchgang sollte weitaus spektakulärer werden. Nun hagelte es Torchancen und vor allem Strafen. Höhepunkt: Nach einer Rauferei kassierten Miesbachs US-Boy Ben Warda und der Höchstadter JiÝi Mikesz jeweils 2 + 2 + 10 Minuten. Da stand es aber schon 4:2 für die Gäste, die Hausherren waren sichtlich frustriert.

Denn sie hatten zunächst durch Sebastian Deml ausgeglichen, dann sogar den Druck noch erhöht. Aber dann schlug mitten in dieser Drangphase erstmals Tomas Urban mit dem Treffer zum 2:1 zu. In Überzahl kam Miesbach durch Warda erneut zum Ausgleich, feierte jedoch möglicherweise zu ausgiebig, denn noch in der selben Minute setzen die Alligators einen Doppelschlag durch Aab, der diesmal von Urban bedient wurde, und André Lenk zum 4:2.

Nach zahlreichen Unterbrechungen (und einem ohnehin wegen Staus verspätetem Spielbeginn) ist das Spiel in Miesbach das letzte, das am gestrigen Freitag zu Ende ging. Doch trotz der späten Stunde sind die Alligators noch hellwach. Das frühe 5:2 nach einem blitzsauberen Konter – dieses Mal schickte Petrak den schnellen Urban auf die Reise – beruhigte die Nerven der 150 mitgereisten Fans und der Spieler, die das Match nun relativ souverän nach Hause brachten. Und zehn Sekunden vor Schluss sogar noch das halbe Dutzend voll machten. Auch an diesem Treffer von Max Cejka war Tomas Urban beteiligt.

Sie konnten sogar einige Körner sparen, denn am Sonntag (18 Uhr) gegen den EV Füssen haben die Alligators noch eine Rechnung offen. Eigentlich sogar zwei: Denn sowohl in der Hauptrunde als auch in der Verzahnungsrunde setzte es im Allgäu Niederlagen für den HEC.

cah/hp