"Töpfla" erhält noch einen Biergarten

Schlussakt der fast vierjährigen Sanierung — Mirjam Wellein:"Ich bereue keine Sekunde" - vor 52 Minuten

HÖCHSTADT - Noch ist Baustelle am "Töpfla" in der Hauptstraße, doch Wirtin Mirjam Wellein ist zuversichtlich, dass der Biergarten bald fertig ist: "Wenn alles klappt, dann feiern wir am 1. Mai die Eröffnung, aber nur bei schönem Wetter."

„Das ist doch ein Traum“, findet Mirjam Wellein mit Blick auf das frisch sanierte Fachwerkensemble. Gerade wird zwar noch am Biergarten gewerkelt, doch die Wirtin ist zuversichtlich, dass bis zum 1. Mai alles fertig ist. © Foto: Roggenthin



Der Biergarten mit 50 Sitzplätzen unter einer frisch gepflanzten Kastanie und einer kleinen Bühne ist der letzte Akt der aufwendigen Sanierung des alten Fachwerkhäuschens. "Das waren fast vier Jahre harte Arbeit, es war der Wahnsinn", erinnert sich Wellein. "Aber es war trotzdem schön, ich bereue keine Sekunde."

Dank guter Firmen und Handwerker, die "mit Herzblut" bei der Sache gewesen seien, und "netten Nachbarn, die mich in schweren Stunden immer wieder aufgebaut haben", wie sich die Bauherrin dankbar erinnert, sei nun mit dem renovierten Fachwerkhaus mitten in Höchstadt ein Schmuckstück entstanden. "Das ist doch ein Traum", sagt Mirjam Wellein mit Blick auf das wunderbare Ergebnis.

Die 52-Jährige ist Wirtin mit Leib und Seele. "Ich habe im Töpfla so oft schöne Begegnungen und so nette Gespräche. Das war den Wahnsinn wert." Bis zum 1. Mai wird jetzt noch der Biergarten mit Odenwalder Felsenkies ausgelegt, an der Hauswand eine Bank mit einem schmalen Tisch davor installiert, fünf Tische mit jeweils zehn Stühlen aufgestellt. Und wenn dann der Ausschank im Nebengebäude fertig ist, dann kann am 1. Mai ab 14 Uhr im neuen Biergarten ordentlich gefeiert werden.

mcd