Tour im Geist von 1500

Kulinarische Stadtführung mit Karoline Schmidt - vor 39 Minuten

HERZOGENAURACH - Vor einem Jahr hat sich Karoline Schmidt bei einem Seminar von Kulturamt und Volkshochschule zum Gästeführer ausbilden lassen. Gemeinsam mit Heiko Dilger hat die Weisendorferin nun eine "Kulinarische Stadtführung" angeboten und bereits dreimal durchgeführt. Im Mittelpunkt standen das Leben und die Ernährung der Menschen in der Zeit um 1500.

In einem „antiken“ Gewand und mit allerlei Schmankerln im Korb führte Karoline Schmidt die Tourgäste durch Herzogenaurach. © Foto: Thomas Schäfer



Auf einen Begrüßungstrunk, eine Einführung in die Stadtgeschichte seit der ersten urkundlichen Erwähnung 1002 folgt eine Suppe aus einheimischer Gerste. Damit begann die Tour vor dem Turmkämmerla im Schatten des Türmersturm. Hier war auch gleich der erste interessante Punkt der Führung.

An der Stelle der Gaststätte befand sich im Mittelalter eine der beiden Herzogenauracher Badestuben. Hier standen nicht nur die Zuber bereit, der Bader war damals auch für den Haarschnitt und so manches Wehwehchen zuständig.

Viermal im Jahr, so Schmidt, konnten die Bewohner der Stadt kostenlos baden, mussten aber im Gegenzug für das Seelenheil des Stifters beten. Stiftungen jeglicher Art waren bei den Begüterten beliebt, um der ewigen Verdammnis zu entgehen. Beim Spital verhielt es sich ebenso. Auch hier musste regelmäßig für den Stifter gebetet werden, wie Schmidt erklärte.

Die Tourführerin hatte einige Schmankerl in ihrem Korb dabei. So gab es am Stadtgraben zu den Informationen über die Fischzucht ein Canapé mit geräuchertem Lachs oder bei der Stadtpfarrkirche einen Schnaps aus Topinambur.

Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der Wirt des Turmkämmerla, Heiko Dilger, in seiner Küche und bereitete den Hauptgang vor – Tafelspitz mit Kren und Kartoffeln. Die Menschen vor 500 Jahren hätten nicht so gegessen wie es heute der Fall ist, so Schmidt, Sie aßen weniger Fleisch, wenn überhaupt, und viel einfaches Gemüse und Getreide, das manchmal mit Stroh oder ähnlichem verlängert wurde.

Das Fleisch, so Karoline Schmidt, wurde bei den einfachen Menschen mit dem Gemüse gekocht und stand den ganzen Tag auf dem Herd, da die Frauen bei den damals harten Lebensbedingungen mitarbeiten mussten.

Bevor das "Suppenkoma" die Gruppe bremste, ging es schnell auf zur zweiten Runde. Das älteste Gasthaus der Stadt oder die letzte Brauerei sowie die Markthallen im alten Rathaus, der Handel und die Handelswege standen im Mittelpunkt des zweiten und auch kürzeren Teils der kulinarischen Stadtführung.

Zu einem Topinamburküchlein, dem Dessert und einem Kaffee ging es wieder zurück an den Ausgangspunkt der etwa drei Stunden dauernden Reise durch Herzogenaurachs Geschichte.

Weitere Termine der "Kulinarischen Stadtführung" sind am: Freitag, 21 April, ab 19 Uhr; Freitag, 12 Mai, 19 Uhr; Samstag, 3. Juni, 18 Uhr; Samstag, 7. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr; Samstag, 4. November, 18 Uhr, Samstag, 18. November ab 18 Uhr. Die Stadtführung inklusive Drei-Gänge-Menü und Begrüßungstrunk kostet 29 Euro pro Person. Vorreservierung unter * (0 91 32) 7 91 80 00 oder info@turmkaemmerla.de

THOMAS SCHÄFER