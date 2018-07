Triathlon: TSH-Athleten sprangen ein

HERZOGENAURACH - Am Sonntag, 1. Juli, starteten Axel Bauer und Jochen Blasch von der Triathlonabteilung der Turnerschaft bei der 35. Auflage des Langdistanz-Triathlons in Roth in der Staffel. Bei einer Staffel werden die Distanzen 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und der Marathonlauf auf drei Personen aufgeteilt. Als Staffelstab wird dabei der Zeittransponder übergeben.

Gut dabei war das Hubert-Schwarz-Aktiv-Team mit (von links) Jochen Blasch, Laura Schwarz (Tochter von Triathlon-Legende Hubert Schwarz) und Freddy Klein.



Für beide kam der Einsatz als Ersatzmann zehn Tage vor dem Rennen sehr spontan. Axel Bauer übernahm den Teil als Läufer über den Marathon in der befreundeten Familienstaffel. Jochen Blasch unterstützte das Hubert-Schwarz-Aktiv-Team als Radfahrer.

Der laute Kanonenschlag schicke um 6.30 Uhr zunächst die erste Startgruppe der Einzelstarter mit Profis und schnellen Agegroupern auf die Schwimmstrecke im Rhein-Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein. Im Abstand von je fünf Minuten folgten die restlichen 3500 Einzelstarter.

Um 9 Uhr fiel der Startschuss für die 500 Staffel-Schwimmer, aufgeteilt auf zwei Startgruppen.

Die Radstrecke führte in zwei Runden von Hilpoltstein über Heideck, Thalmässing nach Greding wieder zurück nach Hilpolstein mit 10km Schluss-Stück nach Roth. Bei windigen Bedingungen benötigte Jochen Blasch für die 180km 4:41 Stunden, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,5km/h und fast Top-Ten Radzeit in der Staffel-Mixed Wertung bedeutete.

Axel Bauer machte sich bei praller Mittagshitze gegen 15 Uhr auf die Laufstrecke. Diese führte von Roth nach Haimpfarrich bis zum ersten Wendepunkt fünf Kilometer hinter Meckenlohe zurück nach Roth zum zweiten Wendepunkt in Büchenbach. Angefeuert von vielen Zuschauern hieß es nochmal alle Kräfte zu mobilisieren für den Rückweg nach Roth. Nach einer starken Laufzeit von 3:25 Stunden konnte er mit seinem Staffelteam glücklich ins Ziel einlaufen.

Die Ergebnisse: (3,8km Schwimmen / 180km Rad / 42km Lauf)

Platz 21. Hubert-Schwarz Aktiv Team: 9:28 Stunden (Laura Schwarz 00:56 / Jochen Blasch 04:41 / Freddy Klein 03:46).

Platz 51. Tri-Team-fedis: 9:46 h (Walter Federhofer 01:17 / Felix Federhofer 05:00 / Axel Bauer 03:25).

