Trickdieb greift in Kasse

Verkäuferin in Gespräch verwickelt und Geld geklaut - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein Trickdieb hat am Freitagnachmittag in einem Schreibwarengeschäft eine größere Summe Geld geklaut. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Supermarkt Kasse © Daniel Karmann/dpa



Am Freitag, gegen 17 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Nach kurzer Zeit verließ er unter einem Vorwand plötzlich den Laden. Kurz darauf stellte die Verkäuferin das Fehlen eines größeren Bargeldbetrages aus der Kasse fest und informierte die Polizei.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos, weshalb die Polizei darum bittet, verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Wer hat am Freitag, gegen 17 Uhr, in der Innenstadt einen etwa 30 Jahre alten Mann, bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Stiefeln bemerkt? Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Höchstadt unter Telefon (09193)6394-0 entgegen.

