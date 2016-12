„Trilaterales Huhn“ als Dank für die Brunnen

Renate Schroff und Rosa Abel begutachteten in der Partnerstadt Kaya die Fortschritte verschiedener Projekte - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / KAYA - Eigentlich weiß man gar nicht, wo man anfangen soll: Trinkwasser/Abwasser, Bildung, Zwangsehen, Müll – in Afrika liegt vieles im Argen. Herzogenaurach engagiert sich dennoch und hat in der Partnerstadt Kaya in Burkina Faso schon einiges bewirkt. Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff und die Partnerschaftsbeauftragte Rosa Abel haben sich vor Ort von den Fortschritten überzeugt.

Durch die Dreiecks-Partnerschaft konnten in Kaya zahlreiche Brunnen gebaut werden. © Foto: privat



Am Nationalfeiertag wurde der Stadt Herzogenaurach in Kaya ein Staatlicher Verdienstorden verliehen (wir berichteten). Die Reise zur Entgegennahmen des Ordens haben Renate Schroff und Rosa Abel auch mit dem Besuch verschiedener Projekte verbunden. Besonders hilfreich sei die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Kaya, Herzogenaurach und dem französischen Châtellerault, betonen Schroff und Abel. „Dadurch sind Projekte entstanden, die größer und nachhaltiger sind, die wir alleine nicht hätten stemmen können.“ Durch die Zusammenarbeit fließen nämlich deutlich höhere Zuschüsse. Das Projekt zur Trinkwasser-/Abwasserversorgung der Dörfer rund um Kaya geht jetzt schon in die dritte Phase. Diese unterstützt die regionale Wasseragentur in Frankreich mit stolzen 200 000 Euro.

Nach der Einrichtung eines Wasseramtes in Kaya und dem Bau von Brunnen können nun weitere Brunnen sowie öffentliche Latrinen gebaut werden. Den Vorstand der Wasseragentur habe vor allem beeindruckt, dass die Hilfe für Kaya in Herzogenaurach so hoch bewertet werde, politisch und auch seitens der Bevölkerung, zum Beispiel mit dem „Lauf für Kaya“ des Gymnasiums, berichtet Schroff.

Vor Ort besichtigten sie und Rosa Abel einige neu gebaute Brunnen, die meist zwischen zwei Dörfern positioniert werden, um mehr Menschen mit Wasser zu versorgen, die Distanzen aber für alle zu verkürzen. Begleitet wurden die Herzogenauracherinnen von Ali Ton, der als Leiter des Wasseramtes seinen Job der ersten Projektphase zu verdanken hat.

Als Dank für die trilaterale Zusammenarbeit bekamen Renate Schroff und Philippe Mis ein „trilaterales Huhn“. © Foto: privat



Begeistert waren Schroff und Abel darüber, wie herzlich sie immer von dem Dorfältesten und der ganzen Dorfgemeinschaft empfangen wurden. Zum Dank bekam Renate Schroff einmal ein „trilaterales Huhn“ — drei lebende Hühner — überreicht. „Ein außergewöhnliches Erlebnis“, wie sie selbst sagt. Die Hühner freilich übergab sie später Boukaré Ouédraogo, dem Bürgermeister von Kaya, der sie an eine Schule weitergeben wird.

Ebenfalls auf dem Programm stand das Aids-Zentrum, dessen erstes Gebäude im Jahr 2005 mit dem ersten „Lauf für Kaya“ finanziert worden war. Weitere Projekte, die in Kaya und den zur Kommune gehörenden 71 Dörfern laufen, sind die Elektrifizierung von Schulen mittels Solarpaneelen, der Verein „Misola“, der Babynahrung herstellt, oder Mikrokredite, um etwa den Kauf einer Kuh oder einer Ziege zu ermöglichen.

Drüber hinaus besuchten Schroff und Abel verschiedene Berufsschulen, zum Beispiel für angehende Näherinnen, die die farbenprächtigen Kleider der afrikanischen Frauen herstellen. Mit einer passenden Berufsschule planen die Herzogenauracher im Jahr 2018 nämlich einen Jugendaustausch: Jugendliche aus allen Partnerstädten sollen zwei Wochen lang das Leben und den Alltag in Kaya kennen lernen.

Natürlich kamen bei der Reise auch Probleme und Wünsche zur Sprache. Demnächst wollen sich Schroff und Abel mit Vertretern des Partnerschaftsvereins und des Gymnasiums treffen, um zu informieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Das nächste Thema, was ihrer Meinung nach unbedingt angegangen werden müsste: die Müllproblematik.

