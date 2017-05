Tritthart schwört CSU auf den Wahlkampf ein

Weisendorfer Ortsverband bestätigt bisherigen Vorsitzenden — Zufrieden mit Bilanz auf Kreis- und Ortsebene - vor 1 Stunde

WEISENDORF - Der CSU-Ortsverband wird weiterhin von Alexander Tritthart geführt. Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen wurde der Landrat einstimmig in seinem Parteiamt als Vorsitzender bestätigt.

Für langjährige Mitgliedschaft im Ortsverband Weisendorf geehrt: (v. l.) Peter Brehm, Alexander Tritthart (1. Vorsitzender), Anneliese Bräutigam, Winfried Butzbacher, Stephan Frahnert und Alfred Vahrmann. © Foto: Rüdiger Leverenz



Zu seinen Stellvertretern wählte die Mitgliederversammlung mit Ute Christine Geiler, Manuela Kreiner-Kolb und Angelika Tritthart ein Damentrio. Friedrich Schumm wird auch im 20. Jahr die Kasse führen, und als Schriftführer fungiert weiterhin Stephan Frahnert. Außerdem wurden die Beisitzer, sowie die Delegierten für die Kreisvertreterversammlungen gewählt.

In seinem Jahresbericht als Vorsitzender verwies Alexander Tritthart auf die seit vielen Jahren stabile Mitgliederzahl seines Ortsverbandes. Im letzten Jahr konnte er sich über zwei Neuaufnahmen freuen, sodass der Ortsverband jetzt 65 Mitglieder zählt und, gemessen an der Einwohnerzahl der Marktgemeinde, sehr gut aufgestellt ist. Als Veranstaltungen, die im Berichtszeitraum besondere Aufmerksamkeit verlangten, nannte er den Neujahrsempfang in Herzogenaurach und das traditionelle Fischessen zu Aschermittwoch, das von den CSU- Ortsverbänden des Seebachgrunds jährlich organisiert wird. Außerdem verwies er auf die erneute Nominierung von Stefan Müller als Kandidat für ein Bundestagsmandat, bei den im September anstehenden Bundestagswahlen. Mit dem Näherrücken dieses Wahltermins werfen die Bundestagswahlen ihren Schatten voraus, und die Vorbereitungen für den Wahlkampf werden immer wichtiger. So forderte der Vorsitzende des Ortsverbandes seine Mitglieder auf, den Wahlkampf für Stefan Müller und den Spitzenkandidaten der CSU, Joachim Herrmann, aktiv zu unterstützen.

Dabei werden die in vielen Wahlkämpfen erprobten, langjährigen Mitglieder des Ortsverbands eine besondere Rolle spielen. Einige von ihnen konnte Alexander Tritthart während der diesjährigen Jahreshauptversammlung besonders ehren. Anneliese Bräutigam erhielt eine Ehrenurkunde für zehnjährige Mitgliedschaft. Stephan Frahnert, Elfriede Brehm und Winfried Butzbacher für 15 Jahre, Peter Brehm für 20 Jahre, Alfred Vahrmann und Wolfgang Gumbert für 30 Jahre. Seit 35 Jahren CSU-Mitglied ist Monika Butzbacher, und sogar seit 40 Jahren Friedrich Maar.

Ein besonderes Augenmerk legte Alexander Tritthart auf die Regionalpolitik. Besonders erfreut zeigte er sich über die in diesem Jahr erreichten Verbesserungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). "Die Busverbindungen nach Erlangen haben sich dieses Jahr stark verbessert", betonte er. "Die vielen Busse mit gelben Streifen, die jetzt auf den Straßen zu sehen sind, haben die Taktzeiten morgens und abends, in der Früh und spät Abends und auch am Wochenende wesentlich erhöht", fügte er hinzu.

Über die Arbeit der CSU-Fraktion im Gemeinderat der Marktgemeinde gab Stefan Süß Auskunft. Den Gemeinderat beschäftigten vornehmlich mehrere Bebauungspläne, darunter das größte Projekt, das Neubaugebiet in Buch. Auch die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs mit einem Investitionsvolumen von rund 400 000 Euro als Ersatz für das 32 Jahre alte Fahrzeug nahm viel Aufmerksamkeit in Anspruch. Nach der gelungenen Sanierung des Schlossparks stehe nun die Sanierung des Badweihers an, bemerkte er. Auf Antrag der CSU- Fraktion sei das Aufstellen von Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge und die Einrichtung von Internet Hot Spots im Gemeindegebiet in Angriff genommen worden. Nach dreijähriger Planung sind auch endlich die ersten Bagger für die Realisierung des Radwegs nach Reuth angerollt, führte er weiter aus. Zwei weitere Projekte werden den Gemeinderat noch mehrere Jahre beschäftigen, nämlich die Planung der Ballsporthalle und die Überarbeitung des Flächennutzungsplans, so Süß. Unmut äußerten die Mitglieder lediglich über den Terminverzug beim Breitbandausbau und die vom Landesverband geforderte Beitragserhöhung. lev