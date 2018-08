Trotz Trockenheit: Kulturfeuerwerk nicht in Gefahr

HÖCHSTADT - Die Temperaturen sollen auch am Wochenende tagsüber jenseits der 30-Grad-Marke verharren. Die Organisatoren des Kulturfeuerwerks reagieren deshalb – und richten für die Besucher zusätzliche Wasserstellen ein.

Höchstadt bekommt ein Feuerwerk: Nicht nur wie hier bei der Kirchweih, sondern am Wochenende auch anlässlich der Kulturmeile. © Paul Nuedörfer



"Am Festplatz Aischauen und am Marktplatz kann man sich dann abkühlen", sagt Cheforganisatorin Susanne Gabler. Das kühle Nass habe dort Trinkwasserqualität, man könne sich also hier beispielsweise seine Wasserflaschen auffüllen oder auch ein Handtuch kühlen. Darüber hinaus stehe natürlich wie gewohnt der Brunnen "Am Graben", der derzeit eifrig von Jung und Alt für Wasserspiele genutzt wird, zur Abkühlung zur Verfügung. Sollte dennoch jemand hitzebedingt gesundheitliche Probleme bekommen, könne er sich an die BRK-Bereitschaft wenden, die in der Stadt unterwegs sei.

Debattiert wurde in den vergangenen Tagen im Städtchen bereits darüber, ob angesichts der derzeitigen Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr das für Sonntag geplante Abschluss-Feuerwerk denn überhaupt stattfinden könne. Susanne Gabler gibt hier Entwarnung: "Wir hatten eine Besprechung mit dem Feuerwerker, dem Bürgermeister, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und mir. Ergebnis: Wir können das Feuerwerk machen, es droht keine Gefahr."

Zwar seien die Aischwiesen trocken, in dem klar abgegrenzten Areal, in dem das Feuerwerk stattfinden soll, sei das Gras aber ganz kurz gemäht. Zudem stünden eine Brandwache der Feuerwehr und auch Mitarbeiter der Feuerwerks-Firma zum Eingreifen bereit, falls doch ein Funken vom Feuerwerk herunterkommen sollte.

