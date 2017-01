TS-Handballer wollen "aus Fehlern lernen"

34:34: TS-Herzogenaurach nutzte ihre Möglichkeiten nicht - vor 9 Minuten

HERZOGENAURACH - In der ersten Partie des Kalenderjahres 2017 kam die TS Herzogenaurach gegen die Gäste aus Naabtal nicht über ein Unentschieden hinaus. Am Ende einer stets eng umkämpften Partie hieß es 34:34 (16:16), sodass beide Mannschaften einen Punkt mitnehmen können.

Thomas Janson (am Ball) traf drei Mal für seine Turnerschaft, nach dem 34:34 gegen Naabtal hadert Trainer Ingo Kundmüller aber damit, dass seine Mannschaft die entscheidenden Möglichkeiten nicht nutzte. © Ralf Rödel



Thomas Janson (am Ball) traf drei Mal für seine Turnerschaft, nach dem 34:34 gegen Naabtal hadert Trainer Ingo Kundmüller aber damit, dass seine Mannschaft die entscheidenden Möglichkeiten nicht nutzte. Foto: Ralf Rödel



Nach der größtenteils trainingsfreien Winterpause war es schwer vorherzusagen, wie sich die Mannen um Trainer Kundmüller schlagen würden. Es blieb abzuwarten, inwieweit der Spielrhythmus abhandengekommen ist.

Die Begegnung begann allerdings sofort temporeich ohne jegliches Abtasten auf beiden Seiten. Bereits in der Anfangsphase deutete sich ein torreiches Spiel an, die Abwehrreihen beider Mannschaften ließen zu viele einfache Tore zu. Besonders den gegnerischen Rückraum bekam die TSH kaum in den Griff, sodass schon bald der beste Schütze der Gäste offensiv in Manndeckung genommen wurde. Im Laufe der ersten Hälfte lief die TS-Sieben meist einem kleinen Rückstand hinterher, der zur Pause allerdings durch eine Leistungssteigerung aufgeholt werden konnte (16:16).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich weiterhin ein sehr offenes Spiel, dieses Mal konnte sich die TSH beim Stande von 23:20 ein kleines Polster verschaffen. Allerdings ließen sich die Gäste nicht beirren und kamen wieder zurück in die Partie. Bis zum Schluss wechselten die Führungen, doch trotz des sehr engen Spielstandes blieb das Spiel sehr fair.

Auf Seiten der TSH agierte besonders Jürgen Wonner sehr auffällig und hielt seine Mannschaft mit insgesamt elf Treffern auf Kurs. Zudem war auch wieder auf Michael Hettchen Verlass, der jeden seiner sechs Siebenmeter verwandeln konnte.

Die Schlussphase hatte es dann in sich, denn zwei Minuten vor dem Ende lagen die Gäste noch mit zwei Treffern vorne. Dank eines beherzten Kampfes konnte die TSH allerdings noch ausgleichen und hatte wenige Sekunden vor Schluss sogar die Möglichkeit, frei vom Kreis das Spiel zu entscheiden. Dieser Wurf wurde aber pariert, sodass es am Ende 34:34 hieß und die Punkte geteilt wurden.

Trainer Ingo Kundmüller resümiert: „Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und es schmerzt, dass wir die entscheidenden Möglichkeiten nicht genutzt haben. Allerdings können wir nach dem Spielverlauf mit dem Punkt leben und müssen nun aus unseren Fehlern lernen für die nächsten Gegner. Jetzt gilt es, unter der Woche gut zu trainieren, damit wir bestens vorbereitet sind und keine weiteren Punkte abgeben.“

TSH: Kammerer, Mayer, Theiss 1, Hirning 5, Kares 4, Sieber, Janson 3, Wonner 11, Kopatsch 1, Fried 1, Hettchen 8/6.

mth