TS-Handballfrauen stürmen zum Derbysieg

Herzogenaurach beeindruckt gegen den 1. FC Nürnberg - vor 59 Minuten

HERZOGENAURACH - Zu Beginn sah alles nach einem extrem unangenehmen Nachmittag für die TS-Handballerinnen in der Bayernliga aus. Doch am Ende stand ein deutlicher 36:16 (16:9)-Derbysieg gegen den Altmeister 1. FC Nürnberg.

Ein Sonderlob bei der TSH hatte sich im Derby gegen Nürnberg zweifellos Tanja Küffner (Mitte, in blau) mit einer couragierten Leistung und tollen Treffern von der rechten Außenposition verdient. © Foto: Edgar Pfrogner



Rund 15 Minuten lang (Spielstand nach einer Viertelstunde 7:7) wusste man in diesem Spiel nicht, wer eben erst aus dem Tabellenkeller heraus geklettert war und wer die Tabelle gerade anführt. Mit einem gut eingestellten 5:1-Abwehrverband unterbanden die Gäste aus Nürnberg relativ einfach die Angriffsbemühungen der TSH und brachten den Gegner zu einer Flut an technischen Fehlern.

Da zu diesem Zeitpunkt auch von der ersten und zweiten Angriffswelle des Favoriten so gut wie nichts zu sehen war, verursachten die jungen Nürnbergerinnen bei ihrem Gegner mehr Hektik als dies erwartet worden war. Wären sie bei ihren eigenen Angriffsbemühungen etwas durchsetzungsfähiger gewesen, der Spielverlauf hätte ein anderer werden können.

Zum Glück für die Gastgeberinnen waren die taktischen Darbietungen und die Wurfversuche der „Clubberer“ aber letztlich zu hausbacken. So kamen die Gastgeberinnen vor rund 250 Zuschauern doch noch ins Rollen. Fast schlagartig klappten die eigenen Tempogegenstöße und führten nun umgekehrt bei den Gästen zu serienweise technischen Fehlern. So reichte es der TSH mit fortan konsequenter Abwehrarbeit nur auf die Unzulänglichkeiten des Gegners zu lauern, der schon bis zum Halbzeitpfiff relativ abgeschlagen mit sieben Toren in den Rückstand geriet.

Der eigentliche Klassenunterschied wurde in den zweiten 30 Minuten offensichtlich. Während die TS-Spielerinnen den drucklosen Angriffen des Gegners, der das Spiel über die Außen nun völlig einstellte, immer souveräner entgegen traten, liefen sie den entnervten Nürnbergerinnen reihenweise davon. Hier tat sich Saskia Probst hervor, die jeder ihrer Gegnerinnen enteilte und nach anfänglicher Unkonzentriertheit zu 15 Treffern kam. Kaum weniger effektiv waren Tanja Küffner oder auch Sarah Stephan. Besonders bemerkenswert, dass die tollen Pässe in die Spitze kaum wie sonst üblich von Torfrau Martina Ebersberger kamen, die für ihre „Kunstpässe“ diesmal kaum Gelegenheit fand. Stattdessen waren es die Feldspielerinnen, die mit schnellen Passfolgen in die gegnerische Hälfte das Tor des FCN „sturmreif“ warfen.

Viele herrliche Aktionen

Nun klappten auch zahlreiche herrliche Aktionen im Positionsspiel, und hatte man zuvor die junge Sarah Wedrich vermisst, konnte Nicole Mittelheisser diese Position im rechten Rückraum im Wechsel mit Probst gut ausfüllen. Es ist eindrucksvoll, wie sich das Kästl-Team immer wieder selbst zu befreien und sein anspruchsvolles Tempospiel durchzubringen versteht. Ganz im Gegensatz dazu der 1. FC Nürnberg: Die sonst überragende Tomandl fand nicht ins Spiel. Allein Wild konnte vereinzelt Torfrau Ebersberger beeindrucken, ansonsten waren die Gäste nach 15 Spielminuten diesmal kein Prüfstein.

Längst besticht der Tabellenführer mit seiner Ausgeglichenheit. Auch das Fehlen von Wedrich, Merz, Kräck, Mittasch und Torfrau Bernhardt wurde gut kompensiert. Erfreulich war die Leistung von Vicky Egle, die in ihrem zweiten Spiel nach 15 Monaten Verletzungspause an dem Umschwung maßgeblich beteiligt war. „Der Start war zäh und der Stimmungslage einem Derby angepasst. Vorne fehlten uns anfangs die richtigen Ideen und hinten waren wir auch zu offen“ sagte Trainer Hans-Jürgen Kästl: „Dann jedoch fanden wir über die Deckung ins Spiel. Wir haben auch später nicht nachgelassen, und so hat das Spiel Spaß gemacht“. Glücklich war auch Egle: „Es war richtig geil wieder dabei zu sein und mitzuhelfen Das Knie hat gehalten und mich im Spiel auch nicht beschäftigt.“

TSH: Ebersberger; Mittelheisser 3/1, Stephan 4, Egle 2, Probst 15/5, Mergner 1, Bestle 1, Erdmann 2, Lang 1, Theobald 3 und Küffner 5. Zuschauer: 250.

VOLKER SCHNELLER