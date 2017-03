TSH-Handballer machen Lust auf mehr

Die Handballmänner schlagen im BOL-Verfolgerduell den ESV Regensburg souverän mit 34:28 - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Nach einer dreiwöchigen Spielpause und zuletzt nicht wirklich überzeugenden Leistungen haben die Handballer der TSH wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im Verfolgerduell der BOL gelang in heimischer Halle die Revanche gegen den ESV 1927 Regensburg nach einer souveränen Vorstellung mit 34:28 (19:12).

Jörn Marks steuerte acht Treffer zum Sieg der TSH-Handballer bei. Foto: Foto: Horst Linke



Hochmotiviert gingen die Hausherren das Spiel an und zeigten dem Gegner von Beginn an, dass es schwer sein würde, hier etwas Zählbares mitzunehmen. Über einen kompakten Abwehrverbund und einen sehr agilen und treffsicheren Angriff setzte sich die Turnerschaft innerhalb der ersten Viertelstunde bereits deutlich ab (10:4).

An dieser Tendenz änderte sich bis zum Halbzeitpfiff nichts, und die Schuhstädter überzeugten dabei vor allem durch ihre Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Durch eine etwas offensivere 5:1-Deckung wurde der gefährliche Mittelmann der Gäste weitestgehend aus dem Spiel genommen, worunter das gesamte Angriffsspiel der Regensburger litt. Die geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung der TS-Handballer führte somit zu einem deutlichen Vorsprung von sieben Toren zur Halbzeit (19:12).

Kurze Schwächephase

In der zweiten Hälfte ging es nun darum, sich nicht auf dem Polster auszuruhen, sondern weiter souverän zu bleiben, damit der Gegner keine Chance mehr wittert. Die Hausherren verschliefen allerdings die ersten Minuten und ließen die Gäste zu einfach wieder ins Spiel und sogar bis auf drei Tore herankommen (20:17). Nach dieser kurzen Schwächephase besann sich die TS-Sieben und drehte wieder mächtig auf. In der Folge gelang ein 7:0-Lauf zum 27:17, sodass die Partie bereits frühzeitig entschieden war.

Besonders hervorzuheben auf Seiten der Herzogenauracher sind Jörn Marks mit acht und Jürgen Wonner mit zehn Treffern, die extrem effektiv ihre Würfe verwandelten.

Alles in allem war es aber eine durchweg gelungene Mannschaftsleistung, die zum ungefährdeten Erfolg beitrug. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen wurde dem Heimpublikum ein ansehnliches, temporeiches Spiel geboten, das Lust auf mehr macht. Jetzt muss man nur noch an der Konstanz arbeiten.

Das Schiedsrichtergespann Prenißl/ Späth hatte die Partie durch eine unaufgeregte Leistung stets unter Kontrolle, sodass es nicht so hitzig und von groben Fouls geprägt zuging wie beim Hinspiel. In der Tabelle konnten die Schuhstädter durch den Sieg am ESV vorbeiziehen und belegen nun den fünften Platz, allerdings trennen die ersten fünf Mannschaften nur drei Zähler, sodass noch überhaupt nichts entschieden ist.

TSH: Kammerer, Mayer; Theiss 4, Hirning 5/2, Wayand 4, Kares 1, Sieber, Janson 1, Wonner 10, Auer, Kopatsch, Marks 9, Hettchen.

mth