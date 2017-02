TSH-Handballer schlagen Spitzenreiter Forchheim

HERZOGENAURACH - Es war ein Derby der keineswegs unbekannten Art: Der Außenseiter sucht seine letzte Chance, der Favorit hingegen wirkt nicht so richtig entschlossen und bekommt dafür – auf gut Fränkisch – „a Drümmer Schelln“. So erging es den Handballern der HC Forchheim am Sonntag bei der TS Herzogenaurach, wo der BOL-Spitzenreiter mit 20:24 baden ging.

Einer der Antreiber beim Herzogenauracher Derbysieg: Jürgen Wonner setzt sich hier gegen Stefan Bauer durch. © Foto: Edgar Pfrogner



Gästetrainer Dirk Samel sah es genauso wie alle anderen in der Gymnasiumshalle: „Das war ein hochverdienter Sieg für Herzogenaurach. Wir sind nie ins Spiel gekommen, ich habe bei uns keinen Spieler in Normalform gesehen.“ Am ehesten noch Keeper Matthias Müller, der aber in der zweiten Halbzeit von seinen Vorderleuten böse im Stich gelassen wurde.

TSH-Spielertrainer Ingo Kundmüller hingegen, der mit der Mannschaft am Mittwoch seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte, war zufrieden und brauchte nicht viele Wort: „Das haben die Jungs super gemacht, sie haben alles umgesetzt, was wir diese Woche besprochen und uns vorgenommen haben.“

Vor allem gelang es, dem bis vor diesem Wochenende besten Angriff der Liga den Zahn zu ziehen. Schließlich kennen sich die Kontrahenten gut. Vielleicht zu gut. Denn zumindest die erste Halbzeit war nichts für Handball-Feinschmecker. „Ab durch die Mitte“ hieß es auf beiden Seiten. Die Außenspieler dürften sich gefragt haben, warum sie überhaupt mit nach vorne gelaufen waren – den Ball bekamen sie eigentlich nie.

Bei den Hausherren lief es anfangs nur über die zentrale Achse mit Spielmacher Jonas Hirning sowie Thomas Janson und Jürgen Wonner auf den Halbpositionen. Noch durchschaubarer die Forchheimer Strategie: Jakob Sekolec steuerte die Offensive, mit dem Ziel, den Hünen Stefan Bauer (einen ehemaligen Gewichtheber) in Wurfposition zu bringen. Der wurde früh und unsanft attackiert, so dass die TSH relativ bald auf 7:4 davon zog.

Doch nun durchschaute auch der HC die Herzogenauracher Angriffszüge. Und weil mit Kilian Kiesel nun auch ein anderer Akteur mal traf, war bei 7:7 wieder alles auf Null gestellt. Bis zur Halbzeit gab es noch viele Fehlwürfe gegen die starken Keeper Ferdinand Mayer und Matthias Müller, aber kaum noch Treffer zu sehen. Die Hausherren legten stets ein Tor vor, die Forchheimer zogen jeweils bis zum 10:10-Pausenstand nach.

Doch während die Herzogenauracher nun ihr Herz in beide Hände nahmen, erneut frühe Tore fürs Selbstbewusstsein erzielten und über 14:10 vorentscheidend auf 22:15 enteilten, gingen „bei uns viel zu früh die Köpfe nach unten“, so Samel. Absoluter Tiefpunkt: ein schneller Abwurf von HC-Keeper Ramon Wiebe, der seitlich gegen das Turnhallenfenster flog. „Hier hat‘s aber auch fiese Böen“, lästerte ein Beobachter.

Das Publikum, immerhin knapp 200 Zuschauer, sah nun eine wie entfesselte TSH, bei der das überragende Trio Hirning, Wonner und Janson 20 ihrer 24 Tore warf.

Spielertrainer Kundmüller will aber trotz nur noch eines Punkt Rückstand auf Forchheim nicht von der Meisterschaft sprechen: „Wir haben heuer vieles umstellen müssen, aber schön, dass das Rennen in dieser ausgeglichenen Liga wieder offen ist.“

TSH: Kammerer, Mayer; Theiss 1, Hirning 10/5 Siebenmeter, Kares, Sieber, Janson 5, Wonner 5, Auer, Kundmüller 1, Welker, Kopatsch, Marks 2, Hettchen.

HOLGER PETER