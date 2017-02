TSH ist in Fürth im Dutzend am Start

Herzogenaurach bei Mehrkampfmeisterschaft stark vertreten - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Am Wochenende findet in der Fürther Quelle-Halle der Höhepunkt der diesjährigen Leichtathletik-Hallensaison statt. Zur bayerischen Meisterschaft treffen sich die besten Mehrkämpfer und vor allem das Männerfeld ist sehr stark besetzt – auch dank der TSH.

André Zahl will mit dem TSH-Team in Fürth hoch hinaus. © Foto: müp



Für deren Cheftrainer Peter Müller stehen zwei stressige Tage an, denn er hat eine stolze Armada mit zwölf Athleten am Start. Allein in der Männerklasse, zu der insgesamt 25 Teilnehmer zugelassen wurden, stehen sieben Herzogenauracher. Damit sind auch zwei Mannschaften (ein Team besteht aus drei Athleten) im Rennen, die mit den Favoriten aus Gräfelfing und dem starken Team von den Stadtwerken München um die Medaillen kämpfen werden.

In der Einzelwertung wird interessant, ob Christoph Lange, der im vergangenen Sommer bei der deutschen Mehrkampfmeisterschaft in Berlin völlig überraschend den Vizemeistertitel im Zehnkampf holte, nach seiner langen Südamerikareise den Trainingsrückstand einigermaßen kompensieren kann. Mit André Zahl, Kai Bauer, Daniel Hoseus und dem Routinier Philipp Struß hat die TSH weitere heiße Eisen im Feuer. Neuzugang Marius Laib und Lars Meschede treten zum ersten Mal in der Männerklasse an und haben die letzten Monate gut trainiert.

In der U 18 werden Louis Mennerat und Steffi Wittwer die TSH vertreten. Mennerat wird wie die Männer einen Siebenkampf Disziplinen 60m, Weitsprung, Kugelstoßen, und Hochsprung am ersten und 60m Hürden, Stabhochsprung und 1000m am zweiten Tag bestreiten. Auf Wittwer wartet ein Fünfkampf, bestehend aus 60m Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 800m. Diesem stellt sich bei den Frauen auch Dreispringerin Anna Dupke, die in Absprache mit ihrem Trainer seit vielen Jahren mal wieder einen Mehrkampf angeht.

Für den 15-jährigen Sebastian Oertel steht ebenso wie für die gleichaltrige Chiara Ebner ein Fünfkampf mit 60m Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 1000 / 800m auf dem Plan.

müp