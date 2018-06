TSH-Junioren freuen sich auf die "Deutsche dahamm"

4 x 400m-Staffel der U 20 schafft DM-Norm im dritten Anlauf - vor 52 Minuten

HERZOGENAURACH - Was lange währt, wird endlich gut: Nachdem die U 20 der TSH die Norm für die deutsche Leichtathletikmeisterschaft zweimal hauchdünn verpasst hatte, hat es an diesem Wochenende bei den süddeutschen Meisterschaften in Erding geklappt.

Heiß auf Nürnberg (stehend von links): Sebastian Oertel und Trainer Peter Müller. Sitzend von links: Louis Mennerat, Christopher Zahl, Tobias Reischl und Justus Santjer. © Foto: müp



Louis Mennerat, Tobias Reischl, Sebastian Oertel, Justus Santjer und Christopher Zahl freuen sich nun auf den 21. Juli, wo sie im Nürnberger Stadion über 4 x 400 Meter an den Start gehen dürfen. Eine Silbermedaille für Anna Dupke im Dreisprung war das zweite positive Ergebnis für Herzogenaurach.

Mit einer kleinen Gruppe reiste Trainer Peter Müller am Samstagmorgen in die Münchner Vorstadt Altenerding, wo am späten Samstagnachmittag Anna Dupke nach einer Verletzungspause erstmals wieder startete. Mit 12,18 Metern im sechsten und letzten Versuch des Frauen-Dreisprungs war sie am Ende weitengleich mit ihrer Stuttgarter Konkurrentin und kam aufgrund des etwas kürzeren zweitbesten Sprungs auf Rang zwei. Nach der anfänglichen Enttäuschung über den knappen Ausgang überwog dann aber doch die Freude über die gewonnene Silbermedaille und die Tatsache, dass die Verletzung gut überstanden ist.

Zuvor zeigte Mehrkämpfer Andre Zahl, dass er auch bei den Spezialisten über die Hürden mithalten kann. Mit guten 15,35 Sekunden im Vorlauf erreichte er das Finale der Männer, in dem er mit 15,41 Sekunden Sechster wurde. Dann versuchte er sich auch noch über die 400m Hürden, die er in 56,02 Sekunden als Zehnter beendete.

Am Sonntag ging dann zuerst Chiara Ebner bei der weiblichen U 18 im Dreisprung an den Start. Mit 10,44m belegte sie Platz neun. Ärgerlich, dass sie das Finale und damit weitere drei Sprünge verpasste, da zwei Konkurrentinnen im Vorkampf jeweils einen winzigen Zentimeter weiter sprangen.

Zum Abschluss der bestens organisierten Veranstaltung standen traditionell die 4 x 400m-Staffeln auf dem Programm. Die Herzogenauracher gingen mit dem U 20-Team bei den Männern ins Rennen, um die Qualifikationsnorm von 3:32,20 Minuten für die DM zu laufen. Hochmotiviert sprintete Startläufer Louis Mennerat die Stadionrunde und übergab auf Christopher Zahl, der sich voll verausgabte. Youngster Sebastian Oertel und Schlussläufer Justus Santjer gaben ebenfalls alles, und mit deutlich verbesserten Wechseln blieb die Uhr am Ende bei 3:30,39 Minuten stehen. Tobias Reischl, der diesmal als Ersatzläufer dabei war, und natürlich auch Trainer Peter Müller freuten sich mit den Jungs darüber, dass der Coup doch noch gelungen ist.

müp