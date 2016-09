TSH-Mädchen schlagen sich wacker

HERZOGENAURACH - Gut behauptet haben sich die beiden TSH-Turnerinnen Caroline Winkler und Chiara Ebner bei den deutschen Meisterschaften der Turnerischen Mehrkämpfe in Bruchsal.

Guter DM-Auftritt: Caroline Winkler (links) und Chiara Ebner in Bruchsal. © Foto: müp



Der Deutsche Sechskampf besteht aus drei Geräten im Turnen und drei leichtathletischen Disziplinen. Für Caroline Winkler waren es die ersten Deutschen Meisterschaften und schon ein großer Erfolg, dass sie sich bei den hoch gesetzten Qualifikationsnormen überhaupt qualifizieren konnte.

Der Wettkampf begann für beide am Sonntag früh um 8.30 Uhr mit der Leichtathletik bei leichtem Regen. Chiara Ebner (AK 14/15) blieb im 100m-Sprint mit guten 13,98 Sekunden nur knapp über ihrer Bestleistung. Beim anschließenden Weitsprung erzielte sie mit 4,66m die viertbeste Leistung in ihrer Jahrgangsstufe und beim Kugelstoßen kam sie auf ordentliche 7,41m.

Caroline Winkler startete in der AK 12/13 mit guten 4,30m im Weitsprung und sprintete anschließend die 75m in 11,13 Sekunden. Beim Kugelstoßen stieß sie mit 7,17m fast 80 Zentimeter weiter mehr als bei den „Bayerischen“.

Beim Turnen zeigte Chiara Ebner an allen Geräten sehr schöne Übungen. Am Sprung sowie am Boden erlaubte sie sich keine großen Fehler und wurde mit 12,30 Punkten belohnt. Lediglich am Barren musste sie sich trotz einer sicher vorgetragenen Übung mit einer etwas niedrigeren Wertung von 11,40 zufrieden geben, da ihr hier das geforderte Flugelement fehlte.

Auch Caroline Winkler turnte sehr sauber am Boden (12,00) und zeigte einen schönen Sprung direkt in den Stand (12,10). Am letzten Gerät, dem Stufenbarren, ging ihr jedoch die Kraft aus und sie musste nach einem guten Beginn am unteren Holm einen groben Fehler nach der Langhangkippe und einen Absteiger beim Abgang am oberen Holm in Kauf nehmen und kam deshalb nur auf 10,25 Punkte.

Am Ende des Tages durfte Trainer Peter Müller aber trotzdem sehr zufrieden mit seinen Schützlingen sein. Chiara Ebner (64,551 Punkte) kam zwar nicht ganz an die Leistungen bei den Bayrischen heran, leistete sich aber in keiner Disziplin einen Patzer und landete bei sehr starker Konkurrenz auf dem 15. Rang. Caroline Winkler hätte mit einer besseren Barrenübung durchaus weiter vorne landen können, kann aber trotzdem stolz auf ihre ersten deutschen Meisterschaften und den zwölften Platz mit 60,478 Punkten sein.

Diese Woche wird dann gleich wieder weiter trainiert, denn schon nächstes Wochenende finden die Mittelfränkischen Bezirksmannschaftsmeisterschaften statt, bei denen die TSH mit zwei Mannschaften vertreten sein wird.

müp