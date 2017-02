TSH trägt zu tollem Mehrkampfspektakel bei

Bayerische Hallenmeisterschaft so gut besetzt wie lange nicht — Drei Medaillen nach Herzogenaurach - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Schon lange gab es keine so gut besetzte und spannende bayerische Hallen-Mehrkampfmeisterschaft der Leichtathleten mehr. Und die TSH mischte dabei gehörig mit. Silber gab es für Christoph Lange bei den Männern und zusammen mit André Zahl und Marius Laib ebenfalls Silber in der Mannschaftswertung, sowie sehr erfreulich Bronze für Sebastian Oertel (m 15).

Solide Basis: Trotz Trainingsrückstands sicherte sich Christoph Lange von der TSH Silber bei den Herren. © Fotos: müp



Solide Basis: Trotz Trainingsrückstands sicherte sich Christoph Lange von der TSH Silber bei den Herren. Foto: Fotos: müp



Mit 25 Teilnehmern und fünf Mannschaften (von denen aber nur vier ins Ziel kamen) war die Männerklasse voll besetzt, wobei zur Quantität auch richtig gute Qualität geboten wurde. Das Siegerteam vom TSV Gräfelfing stellte einen neuen bayerischen Mannschaftsrekord auf und die "Zweite" der TSH, die Vierte wurde, wäre mit ihrem Ergebnis 2013 noch als Sieger auf dem Podest gestanden.

Der neue Bayerische Siebenkampfmeister Felix Wolter (TSV Gräfelfing) hätte mit seinen 7,33m im Weitsprung bei der zeitgleich in Leipzig ausgetragenen deutschen Meisterschaft das Finale der Weitsprungspezialisten erreicht. Und dass im Stabhochsprung bei einer Höhe von 4,50m noch fünf Mehrkämpfer im Rennen sind, hat es selten gegeben.

Titelverteidiger Christoph Lange musste sich diesmal dem starken Wolter geschlagen geben, durfte aber dennoch sehr zufrieden sein, denn aufgrund des Trainingsrückstands sind seine 5057 Punkte absolut zufriedenstellend. Mit ordentlichen 7,47 Sekunden stieg er über 60m in den Wettkampf ein. Mit 6,35m im Weitsprung büßte er deutlich Punkte ein. Im Kugelstoßen kam er auf gute 12,72m, während er sich in seiner Paradedisziplin Hochsprung leider mit 1,90m zufriedengeben musste. Mit starken 8,55s startete er in den zweiten Tag über die 60m Hürden. Und auch seine übersprungenen 4,50m im Stabhochsprung waren prima. Im abschließenden 1000m-Lauf, den er in 2:56,57 Minuten zurücklegte, merkte man ihm die fehlenden Trainingseinheiten an. Letztendlich konnte er sich aber relativ klar Rang zwei sichern.

André Zahl schob sich mit starken Leistungen am zweiten Tag noch auf den fünften Platz nach vorne mit 4783 Punkten (7,53s/6,44m/10,18m/1,84m/ 8,79s/4,20m/2:49,31min). Marius Laib hatte dagegen mit drei neuen Bestleistungen einen sehr starken ersten Tag und war am Ende mit 4718 Punkten Siebter (7,42/6,53m/13,33m/9,17s/ 3,40m/2:50,39min.). Somit kamen die drei mit der Mannschaft auf stolze 14558 Punkte.

Prima Leistungen boten auch Kai Bauer, der mit 4355 Punkten auf Rang elf landete (7,66s/ 6,13m/10,28m/1,84m/8,93s/3,60m/3:02,11), Philipp Struß als 14. mit 4014 (8,08s/5,84m/ 8,86m/1,78m/9,79s/3,70m/ 2:48,48min) und Lars Meschede, der mit 3977 Punkten und sechs Bestleistungen Platz 15 erreichte (7,71s/6,25m/ 10,00m/1,60m/9,70s/3,20m/2:52,93min).

Youngster Sebastian Oertel freute sich zurecht riesig über seine erste "bayerische" Medaille. Im Fünfkampf der M 15 zeigte er konstante Leistungen und kam mit 2567 Punkten und Bestleistung in jeder Disziplin (!) auf Rang drei. Die 60m Hürden sprintete er in 9,72s, die Kugel stieß er auf 10,04m, im Weitsprung landete er bei 5,04m, im Hochsprung überquerte er 1,61m und für die 1000m benötigte er 3:12,79 Minuten.

Seinen ersten Hallensiebenkampf bestritt Louis Mennerat in der U 18 und wusste dabei mit drei Bestmarken zu gefallen. Mit starken 4134 Punkten belegte er am Ende Platz fünf (7,46s/6,05m/11,01m/1,76m/ 9,19s/2,95m/3:04,31min).

Die drei TSH-Damen hatten dieselben Disziplinen (nur 800m statt 1000m) in ihrem Fünfkampf zu bewältigen. Anna Dupke war bei den Frauen mit ihrem Comeback im Mehrkampf nach sechs Jahren als Fünftplatzierte absolut zufrieden (9,92s/ 7,98m/4,98m/1,42m/2:41,24min.). In der W 15 schaffte Chiara Ebner 2328 Punkte und wurde Sechste (9,45s/ 7,75m/4,79m/1,34m/2:54,27 min). Steffi Wittwer (U 18) war in den Tagen unmittelbar vor dem Wettkampf noch krank, zog ihren Fünfkampf aber dennoch durch und landete auf Platz acht (9,34s/10,57m/4,26m/1,39m/3:05,92).

Mit diesem klasse Mehrkampf, der Freude auf den Sommer macht, ist die Hallensaison nun beendet.

müp