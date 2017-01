Turnerschaft kürt erstmals Sportler des Jahres

HERZOGENAURACH - Die Turnerschaft Herzogenaurach 1861 (TSH) hat bei ihrem traditionellen Dreikönigstreffen langjährige Mitglieder und Aktive geehrt. Erstmalig wurde auch ein Sportler des Jahres gekürt.

Der Sportler des Jahres, Christoph Lange, in Aktion. © Meschede



Christoph Lange, Deutscher Vizemeister im Zehnkampf, bekam 2016 vom Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV) für seine hervorragenden Leistungen den Bayernstar (einen Porzellanlöwen). Dazu gab es vom Verein noch ein Weizenbierglas graviert mit dem Vereinslogo, eine Urkunde und die Chronik.

Dann ließ Gerd Ankermann, Fachbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, ein erfolgreiches Jahr für den TSH Revue passieren. Der TSH hat aktuell 2100 Mitglieder, der unterjährig aufgetretene Mitgliederschwund konnte gestoppt werden. „Wir setzen auf Wachstum“, meinte Ackermann. Und: „Beim TSH sind Freizeitsportler ebenso gut aufgehoben wie ambitionierte Leistungssportler“. Für die „Powerhandballdamen“ zeichne sich eine Aufstiegschance in die dritte Bundesliga ab.

Auch Bürgermeister German Hacker geizte bei seinem Grußwort nicht mit positiven Meldungen. Die Jugendsonderförderung wird auch 2017 wieder fließen. Die Planung für eine neue Halle ist angestoßen, eine Ehrenamtsbörse im Internet ist eingerichtet, um Angebot und Nachfrage in diesem Bereich zu koordinieren.

Walter Fellermeier, Sportkreisvorstand des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), übernahm die Ehrungen der langjährigen Mitglieder. Seit 65 Jahren sind Kilian Kundmüller und Franz Schumak Mitglied beim BLSV. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Ernst Dittrich, Peter Drebinger, Hans Gaschbauer, Andreas Heydt, Hans Heydt, Otto Koch, Willi Mehler und Nikolaus Valet mit Urkunde und Nadel ausgezeichnet. Auf 55 Jahre können Wolfgang Janke und Jürgen Nebl und auf ein halbes Jahrhundert Herbert Forsthuber und Robert Kochmann zurückblicken.

Ein Daniel Düsentrieb

Für den TSH zeichneten die Abteilungsleiter die besonders aktiven Mitglieder aus. Seit 20 Jahren ist Hans Peter Schneider der „Daniel Düsentrieb“ in allen Bereichen, resümierte Ankermann. Als Kassier und Trainer bringt er sich zudem aktiv in die Laufsportabteilung ein.

Roland Lessing, Fachbereichsleiter für Finanzen, ist seit 20 Jahren im Vorstand, ist Chef der Geschäftsstelle und für Ankermann der „Fels in der Brandung“. Für ihn gab es auch noch die Verdienstnadel in Silber mit Gold von Fellermeier. Auch 20 Jahre engagiert sich Heiner Seeberger für den TSH. Er ist Triathlet, Laufsportler und Mitglied des Kompetenzteams. Karin Katzschmann ist seit 15 Jahren eine Frau nicht der großen Worte, sondern der großen Taten, so charakterisierte sie Manfred Schmidt von der Leichtathletikabteilung.

Zu neuen Ehrenmitgliedern des Vereins wurden Manfred Schumacher und Michael Simon ernannt. Schumacher ist Sicherheitsbeauftragter, Laufwart, Sportwart, Kassierer – kurzum ein „Kümmerer“, meinte Lessing. Mit Simon wurde eine „Institution des TSH“ zum Ehrenmitglied. Ein „Schrank von einem Mann“, ein Kraftmensch, der sich leidenschaftlich um die Hallen kümmert und zudem noch Leiter des Kompetenzteams ist, so beschrieb Ankermann den Geehrten.

Weitere zehn Mitglieder gehören dem TSH bereits seit 40 Jahren an: Andreas Drebinger, Renate Frank, Siegfried Fried,

Hannelore Jentsch, Luise Küfner, Andreas Lorz, Konrad Menzel, Egbert Paulick, Markus Soyka und Robert Weigl.

