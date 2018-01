Turnerschaft traf sich zu "Familientreffen" mit Ehrungen

Der größte Herzogenauracher Verein kann auf viele treue Mitglieder bauen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Der Dreikönigstag ist meistens dafür bestimmt, Zeit mit der Familie zu teilen, umso mehr freute es den Vorsitzenden der Turnerschaft, Gerd Ankermann, dass bei der Ehrungsfeier der Turnerschaft (TS) die zu ehrenden Mitglieder zahlreich der Einladung gefolgt waren.

Seit 50 Jahren dabei sind Eugenie Dobry, Hans-Dieter Galle, Gisela Hofmann, Werner Lis, Hans Schäfer, Sigrun Tröster, Waldemar Tröster, Bernhard Koschella, Georg Koschella. Es gratulierten unter anderem Vorsitzender Gerd Ankermann (l.), Sportkreisvorsitzender Franz Hilbert (2. v. r.) und BLV-Vizepräsident Willi Wahl (r.). © Foto: Lena Mergner



Wenn man es genau nimmt, ist die TS Herzogenaurach ja auch eine Art Familie. Am vergangenen Samstag ehrte der Verein Trainer, Funktionäre und aktive Sportler, die in den vergangenen Jahren außerordentliche Leistungen für ihren Verein erbrachten.

Seit 40 Jahren dabei sind Christiane Döring, Kunigunda Eitel und Christa Spitzer. Vorsitzender Gerd Ankermann gratulierte. Außerdem wurden geehrt: für 25 Jahre Wolfgang Köhler, Christian Marthy, Ursula Minde, Ille Prockl-Pfeiffer, Janka Kräck; für 55 Jahre Hubert Dobry, William Mauser. © Foto: Lena Mergner



In seinem Grußwort betonte Bürgermeister German Hacker, dass die Stadt die Vereine in ihrer Entwicklung weiterhin unterstützen wird. Zum einen mit "Hardware", so konkretisieren sich die Pläne des Hallenbaus, zum anderen mit der finanziellen Unterstützung in der Ausbildung der Übungsleiter oder dem Hauptamt.

Die erste Ehrung galt den aktiven und passiven Sportlern. Franz Hilbert, Sportkreisvorsitzender des Bezirks Erlangen-Höchstadt und Willi Wahl, BLV-Vizepräsident übergaben den Jubilaren die Urkunden und Anstecknadeln des BLSV.

In der zweiten Runde wurden langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter der Turnerschaft für ihre Verdienste ausgezeichnet. Gerhard Heyer (10 Jahre), Jörg Allerdissen und Dietmar Benkert (15 Jahre) sowie Andrea Reppich-Schmidt und Sabine Struß (20 Jahre) leisteten in verschiedenen Bereichen ihren Beitrag zum Vereinsleben. Über die Leitung von Trainingseinheiten, die Organisation von Vereinsveranstaltungen wie Wanderausflügen und den Herzo Run bis hin zum Rasenmähen sind ehrenamtliche Aktive nicht wegzudenken.

Treue Mitglieder: Hier sieht man Hans Lang (links, 65 Jahre Mitgliedschaft) und Franz Daigfuss (70 Jahre), es gratulierte unter anderem Bürgermeister Hacker (Mitte). © Foto: Lena Mergner



Dies verdeutlichten die Verantwortlichen der TSH, indem sie zwei langjährige Vereinsfunktionäre zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannten. Christine Odemer, aktuelle Abteilungsleiterin Handball, und Roland Lessig, Vorstand Finanzen und Liegenschaften, wurden für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt.

Neben den Mitarbeitern, die im Hintergrund die Turnerschaft Herzogenaurach zusammenhalten, gibt es auch die aktiven Sportler, die natürlich das Aushängeschild eines Vereins sind (siehe Lokalsport).

Nachdem Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Kochmann in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde, ging die Feiergesellschaft in den gemütlichen Teil über.

