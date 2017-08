Über Stock und Stein durch den Schwarzwald

TSH-Triathlet Jochen Blasch kämpfte sich mit dem Mountainbike durch vier Etappen - vor 2 Stunden

HERZOGENAURACH - Jochen Blasch von der Triathlonabteilung der Turnerschaft Herzogenaurach ist dieser Tage beim Nachfolger des legendären Mountainbike-Etappenrennens TransSchwarzwald gestartet.

Jochen Blasch hatte sich die vier Etappen geschickt eingeteilt und landete auf Platz 24 von 280. Foto: Petra Sticker



In 10:21 Stunden für die Gesamtstrecke von 216 Kilometern mit 5760 Metern Höhenunterschied positionierte er sich auf Platz 24 von 280 in der Gesamtklasse Männer/Amateure, wobei er nur knapp die schnellsten Zehn in der Altersklasse 40 verpasste.

Die erste Etappe am Brauerei-Gelände Rothaus wurde als Prolog mit einem Einzelzeitfahren über 16 Kilometer ausgetragen. Von einer Startrampe aus wurden die Biker bei 10 Grad und strömendem Regen in Zeitabständen von je 20 Sekunden nacheinander auf die Strecke geschickt. Mit Platz 9 in der AK qualifizierte Blasch sich für den ersten Startblock für die Folgetage.

Von Asphalt, Schotter, steilen Anstiegen und rasanten Trails über nasse Wurzeln, Matsch und Schlammlöcher war alles geboten. Der Wettergott meinte es dabei nicht so gut, verschonte die Mountainbiker zumindest ab der dritten Etappe zwar vor weiterem Regen, doch die Temperaturen blieben nur knapp zweistellig.

Blaschs hartes Training und geschickte Renneinteilung zahlten sich aus, so konnte Blasch seine Leistung von Tag zu Tag bestätigen. Bei der schwersten Etappe am dritten Tag mit Start in Feldberg konnte er seine Stärke am Berg ausspielen, schaffte es aufgrund eines technischen Defektes zehn Kilometer vor Schluss jedoch nicht, den sechsten Platz ins Ziel zu bringen. Der Herzogenauracher rutschte auf Platz 20 ab.

Die vierte und letzte Etappe über 55 Kilometer mit 1700 Höhenmetern absolvierte Blasch in 2:40 Stunden. Dies brachte ihn auf Rang 8 in seiner Altersklasse. Der Sieger der Eliteklasse, Mountainbike-Profi Stiebjahn Simon vom Team Bulls, legte die Gesamtstrecke in 8:03 Stunden zurück. Der Sieger der Amateurklasse, Michael Mettang, benötigte 9:06 Stunden.

Die Ergebnisse von Jochen Blasch im einzelnen: 1.Etappe Start in Rothaus 16 km / 310 Hm: 00:37:59 Platz AK 9. 2.Etappe Start in Rothaus 65 km / 1500 Hm: 2:39:47 Platz AK 8. 3.Etappe Start in Feldberg 77 km / 2400 Hm: 4:23:47 Platz AK 20. 4.Etappe Start in Feldberg 55 km / 1700 Hm: 2:40:02 Platz 8 in der Altersklasse 40.

