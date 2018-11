Über zwei Promille: Lkw-Fahrer greift Polizisten an

Fahrer fiel an der Rastanlage Aurach-Nord auf - Beamter erlitt blutende Platzwunde - vor 1 Stunde

HAUNDORF - Ein Lkw-Fahrer ist am Samstagabend auf einen Fernfahrerkollegen aufmerksam geworden, der an der Rastanlage Aurach-Nord mit Vollgas und zugezogenen Gardinen im Führerhaus mehrmals in der Parklücke vor- und zurückfuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Den Beamten war der Grund für das Verhalten des Kraftfahrers schnell klar: Als er das Fenster seines Lkw einen Spalt öffnete, wehte der Polizei eine "mächtige Fahne" entgegen. Da der Fahrer einen Alkohol-Test verweigerte, die Beamten bespuckte, sich äußerst unkooperativ und renitent zeigte, öffneten die Polizisten die Fahrertür gewaltsam, um in das Führerhaus zu gelangen. Hierbei schlug der Fahrer einem der Beamten auf den Kopf, sodass dieser eine stark blutende Platzwunde erlitt, die ärztlich behandelt werden musste. Des weiteren wurden seine Brille beschädigt und die Dienstkleidung verschmutzt.

Der 39-jährige Fahrer wurde noch im Führerhaus seines Lkw gefesselt und dann zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Ein Atemtest erbrachte dort ein Ergebnis von 2,14 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, seinen Rausch ausschlafen durfte der Mann in der Haftzelle der Polizeiinspektion, dann wurde er entlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.