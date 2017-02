Unbekannte beschädigen Zäune und Auto

HERZOGENAURACH / WEISENDORF - Bereits am Freitag sind auf der Polizeiinspektion gleich drei Unfallfluchten angezeigt worden. Die Beamten ermitteln gegen die unbekannten unfallflüchtigen Fahrzeugführer und bitten um Hinweise.

Am Kuhwasen an der Lkw-Tankstelle wurde der angrenzende Metallzaun beschädigt. Dort hat allem Anschein nach ein tankender Sattelzug rangiert und ist rückwärts gegen den Zaun gefahren. Dabei wurden ein Pfosten umgeknickt und zwei Zäune erheblich verbogen. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall vermutlich am Donnerstag im Tagesverlauf oder Freitagfrüh.

Ein weiterer Zaun wurde in der Lindenstraße in Weisendorf, an der Zufahrt zur dortigen Schreinerei, angefahren. Hier wurde der Eckpfosten des Maschendrahtzaunes eines bebauten Grundstückes beschädigt. Der Pfosten ist bei der Kollision durchgebrochen. Die Unfallzeit konnte von den Geschädigten nicht näher eingegrenzt werden. Der Vorfall dürfte aber im Laufe der Woche oder auch schon die Woche davor passiert sein.

In der Langenzenner Straße wurde am Donnerstag, im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, ein geparkter 3er-BMW am linken Seitenteil und der Heckschürze angefahren, dabei verdellt und verkratzt. Dem Nürnberger Fahrzeughalter entstand dabei ein Schaden von gut 1500 Euro.

