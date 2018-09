Unbekannte wollen in Neuhauser Vereinsheim einbrechen

Die Täter beschädigten ein Fenster des Gebäudes - vor 1 Stunde

NEUHAUS - Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Montag- und Mittwochabend in das Neuhauser Vereinsheim einzubrechen. Ein Fenster wurde massiv beschädigt.

Im Zeitraum von Montag, 21 Uhr bis Mittwoch, 19.30 Uhr, versuchten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster auf der östlichen Seite des Vereinsheimes in Neuhaus aufzuhebeln. Der oder die Täter scheiterten aber und gelangen nicht in das Gebäude. Der Schaden am Fenster liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei Höchstadt bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 09193/63940 zu melden.

trk