Unfall auf der A3: Drei Ski-Urlauber bei Höchstadt verletzt

Ein 27-Jähriger brach sich dabei eine frisch verheilende Knochenfraktur erneut - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT/POMMERSFELDEN - Viel Pech hatte eine dänische Familie bei ihrer Rückreise vom Ski-Urlaub: Bei einem Auffahrunfall auf der A3 wurden drei der fünf Familienmitglieder am Samstag verletzt. Ein 27-Jähriger hatte dabei besonders viel Pech.

Am Samstagvormittag verursachte ein 39-jähriger Würzburger einen Auffahrunfall, als er auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Pommersfelden fuhr. Er war dabei in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und bremste zu spät, als der Verkehr stockte. Er krachte in das vorausfahrende Fahrzeug. In diesem saß eine fünfköpfige Familie aus Dänemark. Die Wintersportler befanden sich gerade auf der Rückreise von einem Skiurlaub.

Bei dem Unfall wurden drei der Dänen verletzt. Ein 27-Jähriger hatte hierbei besonders Pech: Er hatte sich bereits auf der Skipiste das Schlüsselbein gebrochen. Bei dem Verkehrsunfall brach dann die bereits verheilende Fraktur an genau derselben Stelle erneut. Eine Operation bleibt dem Mann nach erster Einschätzung der Ärzte nun nicht mehr erspart.

Auch die Freundin des Mannes kam nicht so glimpflich davon: Die Schwangere klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bauchraum und wurde vorsorglich in die Frauenklinik nach Erlangen gebracht. Der Vater des 27-jährigen Dänen trug bei dem Unfall außerdem ein Halswirbelsäulen-Syndrom davon und zog sich Prellungen vom Sicherheitsgurt zu.

Der Rest der Familie blieb genau wie der Unfallverursacher unverletzt. Allerdings strandeten die Unglücksraben bei einem Abschleppdienst in Höchstadt. Beide Unfallfahrzeuge wurden nämlich so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.