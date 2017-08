Universiade: Martin Grau scheitert an der Taktik

HÖCHSTADT / TAIPEH

HÖCHSTADT / TAIPEH - Der Traum von der Titelverteidigung ist geplatzt: Bei der Universiade, den Weltsportspielen der Studenten, ist der Höchstadter Martin Grau über 3000 Meter Hindernis nur Siebter geworden. Auch, weil er das Rennen taktisch nicht klug anging.

Im Ziel war Martin Grau (rechts) enttäuscht, er hatte sich im strömenden Regen von Taipeh mehr ausgerechnet. © Foto: Georg Franz



Es hatte am Sonntag in Strömen geregnet in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, wo sich momentan die sportlichsten Studenten der Welt miteinander messen. Die Bedingungen für das 3000-Meter-Hindernisrennen, das für 19 Uhr Ortszeit angesetzt war, waren nicht ideal.

Nicht für Martin Grau vom LSC Höchstadt, aber auch nicht für die 17 anderen Athleten, die die teils weite Anreise in den Inselstaat auf sich genommen hatten. Lange hatten sie beim LSC gerätselt, wie das Feld aussehen würde: Würden alle gemeldeten Athleten auch antreten? Am Ende stellte sich heraus, dass Grau in einer starken Konkurrenz würde laufen müssen, unter seinen Mitbewerbern war auch der Pole Krystian Zalewski.

Auch als das Rennen beginnt, regnet es in Taipeh, die Luftfeuchtigkeit ist drückend. Trotzdem laufen die Athleten den ersten Kilometer schnell, der Erste absolviert ihn in 2:51 Minuten. Auch Grau ist vorne dabei, ab und an sieht man ihn an der Spitze. Schnell bildet sich ein Pulk, den Graus Trainer Markus Mönius, der das Rennen im Urlaub nur im Internet verfolgen kann, als "großen Bienenschwarm" beschreibt. Wenn Grau sich eine gute Position erläuft, gibt er sie schnell wieder auf. Dazu kommen Probleme bei den Hindernissen.

Doch noch ist alles drin, bis zu entscheidenden Stelle etwa 650 Meter vor dem Ziel, auf der Gegengerade des städtischen Stadions von Taipeh. Da zieht jener Zalewski nämlich plötzlich das Tempo an, Grau befindet sich allerdings genau in diesem Moment in einem Pulk und kann nicht schnell genug mitziehen. Zudem nimmt er das nächste Hindernis nicht optimal, stößt im Wassergraben mit dem Italiener Ahmed Abdelwahed zusammen. Das Rennen ist gelaufen, Grau, der zunächst Fünfter ist, wird bis auf Platz sieben durchgereicht.

Jetzt erst einmal Urlaub

"Taktisch gesehen war es ein schlechtes Rennen, das sieht auch Martin so", sagt Mönius. Das Ergebnis aber sei ordentlich, findet der Trainer, im Feld standen schließlich einige Läufer, die in dieser Saison schon bessere Zeiten als Grau vorweisen können. Enttäuscht ist der Läufer trotzdem, es wäre mehr drin gewesen. 2:42 Minuten hat der schnellste Läufer für den letzten Kilometer gebraucht. "Das ist ein Tempo, mit dem Martin normalerweise mithalten kann", sagt Mönius. Trotzdem kann Grau entspannen: Die Universiade war das letzte Rennen in dieser Saison. Jetzt hat er Urlaub – bis Herbst.

ALEXANDER PFAEHLER