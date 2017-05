Untermembach: Schwelbrand gerade noch entdeckt

Der Besitzer konnte rechtzeitig löschen - vor 1 Stunde

UNTERMEMBACH - In der Steinleithe im Heßdorfer Ortsteil Untermembach ist es am Dienstag zu einem Schwelbrand gekommen.

Symbolbild



Ein Hauseigentümer bemerkte gegen 16.40 Uhr Rauch in seinem Dachstuhl, an dem im Laufe des Tages Arbeiten durchgeführt worden waren. Bei der Öffnung der Unterdeckplatten wurde festgestellt, dass an einem Sparren ein Schwelbrand entstanden war. Diesen konnte der Eigentümer mit einem Feuerlöscher ablöschen. Die Feuerwehr überprüfte im Anschluss den Brandherd, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.