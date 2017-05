Unvergessliche Erlebnisse treuer Club-Anhänger

HERZOGENAURACH - Getragen werden Vereine von ihren Mitgliedern. Die wiederum tragen etliche Erinnerungen und Anekdoten aus der Vereinszeit mit sich herum. Höchste Zeit, ihnen manche davon abzunehmen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Heute: Der 1. FCN-Fanclub "Frankenpower". Über einen Stammtisch, der längst mehr als das ist.

Der Fanclub betrachtet ein Video von Mitglied Thomas Zirngibl, der damals während des Pokalfinales im Stadion war und vom Fernsehen begleitet wurde. © Foto: Oliver Koprivnjak



Als Bernd Frischmann seinen Blick über den Garten schweifen lässt, hat er die Bilder von damals plötzlich wieder ganz klar vor Augen. Der Beamer. Die Leinwand. Unzählige Bierbänke. Viel Rot-Schwarz unter den Leuten, aber nicht nur. "Selbst Gladbach und Bayern-Fans waren damals dabei", erinnert sich "Frischi", wie er von seinen Freunden genannt wird.

26. Mai 2007. DFB-Pokal, Finale. Und Frischis Herzensclub, der 1. FC Nürnberg, ist mittendrin. Ein aus heutiger Club-Sicht fast schon surreales Ereignis. Frischi sitzt damals mit Freunden im Garten des Alten Backhauses. Bereits vor dem Spiel ist die Stimmung hervorragend, "aber was dann für eine Party mit Spielbeginn losging, war total geil", erzählt er und untermalt seine gedankliche Zeitreise mit einem Kopfschütteln.

Feier bis früh um 5

120 schweißtreibende Minuten später bricht damals grenzenloser Jubel aus. Der 1. FC Nürnberg stemmt den Pokal in die Höhe. Für viele Club-Fans nicht nur der erste, sondern bis heute auch der einzige Titel ihres Fanseins. Der Jubel vor dem Alten Backhaus hält nicht nur an, er trägt durch die ganze Nacht. "Wir haben bis früh um 5 Uhr gefeiert."

Ganz so lange wird es diesmal, zehn Jahre später, nicht gehen, doch die Kulisse ist dieselbe. Altes Backhaus, viele Bierbänke, viel Rot, viel Schwarz. Der Herzogenauracher 1. FCN-Fanclub "Frankenpower" feiert an diesem Freitagabend die Erinnerung. Im Innenraum der Stammkneipe läuft die Wiederholung des damaligen Finalspiels, doch die meisten Mitglieder bleiben lieber draußen sitzen.

Dort, wo die Steaks auf dem Grill gedreht werden und die Sonne brutal herunter sticht, sind reichlich Anekdoten zu hören. Exakt 100 Mitglieder zählt der Fanclub, vom einjährigen Knirps bis zum 80-jährigen Rentner sind alle Generationen vertreten. Und es scheint, als habe jeder dort seine eigene, kleine Geschichte zu erzählen.

Weinrotes Shirt

Eine kommt von Elmar Amling. Seit 1993 ist er im Verein dabei, seit 2002 als Vorsitzender. Als vor zehn Jahren Frischi und Co. auf den Bierbänken die Tore bejubeln, feiert Elmar Amling 450 Kilometer weiter nördlich. Mit etwa 20 anderen Mitgliedern ist er ins Berliner Olympiastadion gefahren. "Ganz klar der schönste Moment, den ich bisher erleben durfte", erzählt der Vorsitzende, der ein weinrotes T-Shirt mit dem Frankenpower-Emblem trägt. Noch heute bekommt er Gänsehaut. "Diese gigantische Atmosphäre in Berlin werde ich nie vergessen."

Wenn sich im nächsten Jahr die letzte Meisterschaft der Glubberer zum 50. Mal jährt, hat der Frankenpower-Fanclub doppelt Grund zum Feiern: Das eigene 30-jährige Jubiläum steht an. Einst, als auf den Jahreskalendern die Zahl 1988 stand, entschieden sich sieben junge Club-Fans, ihre Leidenschaft zu organisieren. Regelmäßig treffen sie sich damals in der Kneipe "Zur Tenne" zu einem Stammtisch, der Mal um Mal von mehr Fans besucht wird.

Die Anzahl der Mitglieder steigt an, aus dem Stammtisch wird ein Fanclub, aus dem Fanclub schließlich ein Verein.

Live vor Ort

Bernd Frischmann ist einer, der von Beginn an mit dabei sein durfte. 7. September 1988. UEFA-Pokal, 1. Runde. Und Frischis Herzensclub, der 1. FC Nürnberg, ist mittendrin. Ein aus heutiger Club-Sicht fast schon surreales Ereignis. Doch damals bestaunen Frischi und seine Freunde keine Leinwand, sondern sitzen ganz nah dran: Der 1. FC Nürnberg reist nach Rom, und seine Fans ihm hinterher.

Am Hauptbahnhof fährt der Zug los. "Bis nach Rom hat es 24 Stunden gedauert", erzählt Frischi heute. Bei jedem Bahnhof, an dem der Zug hält, machen die mitgereisten Club-Fans deutlich: Der 1. FCN ist da! Mit einem 2:1-Sieg geht es zurück in die fränkische Heimat, doch Nürnberg wird die Chancenverwertung später zum Verhängnis werden.

"Wir hätten 5:1 gewinnen können", ärgert sich Frischi kurz. Aber egal. Die Erinnerungen bleiben. Etwa von der berühmten Spanischen Treppe in Rom. Und schon damals: Alles in Rot und Schwarz. "Sowas erlebst und vergisst du nie mehr."

In den Vereinsfarben

Rot und Schwarz — es sind die Farben des 1. FC Nürnberg, die die Herzogenauracher Mitglieder verbinden. "Einmal dabei, für immer treu!", prangt es einem von ihrer Homepage entgegen. Doch wer mit ihnen länger spricht, merkt schnell: Da steckt noch mehr dahinter.

Klar, so sieht es ja auch Elmar Amling, der Fußball ist der Kern, der diesen Verein zusammenhält. "Doch es geht uns auch um den Zusammenhalt außerhalb des Fußballs." Noch heute sitzen die Mitglieder oft zusammen im Stadion, einmal im Jahr planen sie eine größere Auswärtsfahrt. "Doch wir unternehmen auch viel anderes, zum Beispiel gemeinsam am Altstadtfest."

Und klar, beim 1. FC Nürnberg läuft es derzeit alles andere als rund, Rom und Berlin scheinen mehr als nur eine Zugfahrt entfernt. "Doch", sagt Elmar Amling. "Die Hoffnung ist da und wird immer bleiben."

