Urkunden für junge Musiker aus Herzogenaurach

Freiwillige Leistungsprüfungen abgelegt — Schüler/innen der hiesigen Musikschule ausgezeichnet - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Sie kamen aus freien Stücken und legten Zeugnis von ihrem Können ab: In der Musikschule Herzogenaurach sind die hiesigen Teilnehmer der "Freiwilligen Leistungsprüfungen für Schülerinnen und Schüler an Sing- und Musikschulen in Bayern" ausgezeichnet worden.

Über Urkunden für ihr Können freuen sich (vorne von links nach rechts): Robin Küster (Klavier), Jessica Song (Violine), Anna Steinhilber und Charlotte Mükke (Gitarre), Theresia Gossens und Jonathan Schwarz (Klavier). © Foto: Giulia Iannicelli



Geprüft wurde in den Kategorien "Junior-Prüfungen" und "D-Prüfungen" (weiterführende Tests mit Bronze, Silber und Gold). Die Prüfungen haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das System garantiert den Schülern, dass sie qualitativ anerkannte Prüfungsstufen ablegen. Die Teilnehmer erhalten Urkunden, Aufkleber und Anstecknadeln.

Ausgezeichnet wurden: Robin Küster (Klavier), Jessica Song (Violine), Anna Steinhilber und Charlotte Mükke (Gitarre), Theresia Gossens und Jonathan Schwarz (Klavier).

Mit den jungen Musikern freuten sich Schulleiterin Margit Denk, die Lehrkräfte Martin Lauer und Thea Iglisch sowie Bürgermeisterin Renate Schroff.

Ebenfalls ausgezeichnet, aber nicht auf dem Foto zu sehen: Donato Paul Thayalan und Lea Tritt (Klavier), Jan Kusserow, Celina Secibovic, Anastasia Fritsch, Johanna Kürten und Celina Wagner (Gitarre), Clara Schlerege (Violine), Karl Meerwald und Jose Caiado (Trompete) sowie Sonia Narwekar (Klarinette).

