Vergnügliches Spektakel in Weisendorf

Tropische Hitze beim Kerwabaum aufstellen - vor 48 Minuten

WEISENDORF - Die Prozedur des Baumaufstellens bei der Kerwa ist im Prinzip immer die gleiche. Und es ist dennoch jedes Jahr wieder ein höchst vergnügliches Spektakel, besonders für diejenigen, die – anstatt zu arbeiten – zuschauen können.

Mit lauten „Hau-Ruck“-Rufen wurde der Kerwabaum aufgerichtet. © Foto: Ingrid Jungfer



Mit lauten „Hau-Ruck“-Rufen wurde der Kerwabaum aufgerichtet. Foto: Foto: Ingrid Jungfer



Sie kamen am Samstagnachmittag mit etwas Verspätung zum Festplatz, die 45 Ortsburschen und elf Madla, angeführt von einer Kerwa-Formation des Weisendorfer Posaunenchors. Und sie ließen sich weiterhin Zeit, die bereits geschmückte mächtige Fichte mit den dazugehörigen Kränzen zu bestücken. Den Zuschauern im seitlich geöffneten Zelt war es recht, konnten sie doch überwiegend im Schatten sitzen und ein kühles Getränk genießen. Wer aber draußen stand, musste in der sengenden Hitze schwitzen. Auch die Ortsburschen, als sie den geraden Stamm mit lautem „Hau-Ruck“ allmählich in die Schräge stemmten und dazu die sogenannten Schwalben immer wieder umsetzen mussten. Und das erneut unter den Kommandos von Bürgermeister Heinrich Süß, der wieder professionell den Kapo gab. Dabei verpasste er sein gesetztes Ziel, pünktlich zum Anpfiff in der Mannschaft der Alten Herren mitspielen zu können. Denn der Baum stand erst gegen 17.45 Uhr sicher im vorbereiteten, tiefen Loch.

Wie lang die schlanke Fichte ist? Auf jeden Fall nicht so lang wie die Bäume der letzten Jahre. Und mindestens einen Meter kürzer als demnächst der Baum der Seebacher Ortsburschen — damit die sich nicht anstrengen müssen, so die Botschaft der Ortsburschen an ihre Nachbarn. Man sei nicht nachtragend. „Die Seebacher sind herzlich eingeladen“, erklang es unisono. Bekanntlich hatten die Seebacher im vergangenen Jahr den Weisendorfer Kerwa-Baum ganz kurz vor dem „Betz‘n austanzen“ geschält und damit gegen eine traditionelle Spielregel verstoßen.

Den diesjährigen Baum hatte ein großer Tross an Ortsburschen schon gegen Mittag aus dem Wald bei Schmiedelberg geholt und auf dem Rückweg von der schweißtreibenden Aufgabe bei „ihrer Gretl“ bei Ghäckbrot, Getränken und schmissigen Posaunenklängen Rast gemacht, wie es seit langem Tradition ist. Allerdings soll es heuer das letzte Mal gewesen sein. Denn Gretel Trebisch will in den Ruhestand treten.

Die Ortsburschen und Madla waren zudem schon eine Woche vorher am Samstag aktiv gewesen. Zum „Küchli zammspielen“ waren sie bei Geschäftsleuten und Gönnern im Ortskern, im Gewerbegebiet und in Oberlindach auf einem Wagen mit eigener Blasmusik unterwegs gewesen. Nach einem alten Brauch, der zur Kerwa gehört. Nur mit dem Unterschied, dass es heutzutage nicht mehr Gebackenes, sondern Bares gibt.

jun