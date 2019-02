"Vermummte an Tanke": Aufregung wegen Musikvideo-Dreh

Protagonisten sorgten für Beunruhigung - Zeugen riefen die Polizei - vor 56 Minuten

WEISENDORF - Für Aufsehen hat in der Nacht zum Sonntag der Dreh eines Musikvideos an der Tankstelle in Weissendorf gesorgt. Auf dem Gelände waren mehrere vermummte Personen unterwegs. Zeugen riefen daraufhin sofort die Polizei.

Die Tankstelle hatte bereits Betriebsschluss, als Zeugen der Polizei gegen 0.40 Uhr meldeten, dass auf dem Tankstellengelände mehrere vermummte Personen unterwegs seien.

Wie sich herausstellte, wurde dort mit Erlaubnis des Tankstellenbetreibers ein Musikvideo gedreht. Die Polizei hätte sich allerdings gewünscht, dass man ihr die nächtlichen Aktivitäten vorab mitgeteilt hätte, um Missverständnisse zu vermeiden.

