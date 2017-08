Verrückte Bergtour im Laufschritt

NEUHAUS - Gerade als sich um 6 Uhr morgens die ersten Sonnenstrahlen auf die Berge um Scharnitz legten, machten sich 2500 begeisterte Läufer und Wanderer auf zum Karwendelmarsch 2017. Unter ihnen mit Brigitte Knapp und Christian Arneth zwei Läufer des TSV Neuhaus.

Über 52 Kilometer galt es beim Karwendellauf zu bewältigen. Mit Brigitte Knapp und Christian Arneth wagten sich auch zwei Läufer des TSV Neuhaus auf die Strecke. © Foto: privat



Die harte, weil bergige Strecke des Karwendelmarsches verläuft über insgesamt 52 Kilometer von Scharnitz (964 Meter) über das Karwendelhaus (1771 m), den kleinen Ahornboden (1399 m), die Falkenhütte (1848 m), die Eng (1227 m) und den Gramai Hochleger (1756 m) bis nach Pertisau am Achensee (932 m). Dabei gilt es, 2281 Meter bergauf zu bewältigen und den Gramaisattel (1903 m) als höchsten Punkt zu bezwingen.

Nach unglaublichen vier Stunden, sieben Minuten und 20 Sekunden erreichte der Deutsche Johannes Klein vom adidas Terrex Team das Ziel am Achensee in Pertisau. Dies bedeutete nicht nur einen neuen Streckenrekord, sondern auch einen Vorsprung von über 14 Minuten auf den Zweitplatzierten. Bei den Damen siegte die Österreicherin Sophia Schnabl in 5:36 Stunden.

Brigitte Knapp finishte auf Gesamtrang 176 in 6:30:39 Stunden, was einen tollen neunten Platz in der Altersklasse W 40 bedeutete. Dabei ließ sie sich auch nicht durch einen Sturz aufhalten. Bereits bei Kilometer 23 vor dem kleinen Ahornboden passierte das Missgeschick, das ihr kurz darauf einen kleinen Zwischenstopp beim Rettungsdienst einbrachte, um die Wunde am Knie versorgen zu lassen.

Strapaze zum Schluss

Christian Arneth erreichte das Ziel in starken 6:39:02 Stunden und belegte den 191. Gesamtrang aller Starter. Besonders die letzten sieben Kilometer auf einer immer leicht abschüssigen Asphaltstraße von der Gramai bis nach Pertisau erwiesen sich als wahre Strapaze, so dass der Stolz auf die eigene Leistung im Ziel umso größer war.

Festzuhalten ist eine tolle Veranstaltung mit super Organisation, in einer sensationellen Landschaft, mit verrückten Höhenmetern und dem Stolz es mit einem Lachen bis ins Ziel nach Pertisau geschafft zu haben.

