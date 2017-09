Verschlossene Tür statt offenem Denkmal

Enttäuschte Besucher am Neuenbürger Schloss — Renovierbedürftig: Amtmann-Gebäude in Herzogenaurach - vor 1 Stunde

NEUENBÜRG / HERZOGENAURACH - Alljährlich erhält die Öffentlichkeit die Möglichkeit, am zweiten Sonntag im September historische Denkmäler zu besichtigen, die sonst nicht zugängig sind. Heuer im Landkreis Erlangen-Höchstadt und Bamberg: Schloss Weißenstein in Pommersfelden, das Herzogenauracher Schloss und das in Privatbesitz befindliche Schloss Neuenbürg. Dort wurden die Besucher enttäuscht: Die Tür war verschlossen, die Schlossherrn offenbar verreist, am Hoftor hing eine Erklärung.

Schloss Neuenbürg, Privatbesitz der Freiherrn von Gagern, entgegen der Ankündigung verschlossen. © Fotos: Kern-Miereisz



"Gerne hätten wir Ihnen unseren Innenhof gezeigt. Leider sind jedoch die Arbeiten hier noch nicht abgeschlossen." Besucher seien eingeladen "etwas hier zu verweilen. Gerne dürfen Sie sich auch um das Haus herum bewegen und im Park spazieren. Freiherr und Freifrau von Gagern."

Diese Ausführungen konnten die schon am Morgen zahlreichen Besucher lesen, nicht wenige mit Kopfschütteln: "Was? Is nix?", war zu hören oder "Das ist April, April!".

Wer mit E-Bike oder Auto angefahren war, recherchierte sogleich nach weiteren offenen Denkmälern. Wer einen weiten Weg auf sich genommen hatte, fragte, ob die Schlossherren ihre Abwesenheit kommuniziert hätten.

Nach einem kurzen Gang durch den Schlosspark von Neuenbürg orientierten sich die Besucher neu.

Abgesagt: Erklärung der Schlossherrn.



Die Ursprünge des Neuenbürger Schlosses, ehemals ein Wasserschloss, liegen im 12. Jahrhundert. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde es in der heutigen, vierflügeligen Form um einen kleinen Innenhof herum gestaltet.

An die hundert Besucher aus der Stadt und dem Landkreis nahmen am Sonntag die Gelegenheit wahr, einen Blick in das Herzogenauracher Schloss zu werfen. Heimatvereinsvorsitzender Klaus-Peter Gäbelein und zweite Bürgermeisterin Renate Schroff führten Gäste durch das Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert (erbaut 1718-21). Zunächst wurde ein Bogen von der einst im Zentrum des heutigen Schlosshofes gelegenen Burganlage hin zu den veränderten Wohnbedingungen im Barockzeitalter gespannt, als man anstelle von trutzigen Wehrbauten Schlösser zum Repräsentieren errichtete. Und so wurde für den örtlichen Verwalter (Amtmann) nach Plänen des Erlanger Jesuitenpaters Nikolaus Loyson und durch den Erlanger Baumeister Wenzel Berner das Schlossgebäude im Auftrag des Fürstbischofs Lothar Franz von Schönborn errichtet. 3000 Fuhren an Schutt sollen von den alten Gebäuden angefallen sein und mussten entsorgt werden.

Anhand von Bauplänen aus dem Stadtarchiv (ab 1909) konnte Gäbelein über die Raumgestaltung in den beiden Geschossen des Schlosses Auskunft geben.

Opulenter Stuck

Ab 1802 waren hier Verwaltungsräume (Büros) eingebaut worden. Im 2. Stock des Hauptflügels im Süden befand sich die Wohnung des Verwalters mit einem größeren Salon. Im heutigen Ostflügel waren weitere Amtsräume untergebracht.

Interessiert: Die zahlreichen Besucher, die Klaus-Peter-Gäbelein (4. v. l.) durch das Schlossgebäude in Herzogenaurach führte. Hier der ehemalige Salon mit Deckenrelief, das Sankt Georg darstellt.



Beeindruckt waren de Besucher vom breiten Treppenhaus, den opulenten Stuckarbeiten, den marmorisierten Türstöcken und den hohen Dachböden auf zwei Stockwerken.

Die beiden Dachgeschosse dienten einst vor allem als Lagerräume für Getreide und später als Depot für das Stadtmuseum.

An der Nordseite der Anlage wurde im 19. Jahrhundert das Amtsgericht gebaut, in dessen Obergeschoss sieben Gefängniszellen untergebracht waren (hier befindet sich heute der Sitzungssaal im Rathaus).

Das Gerichtsgebäude wurde beim Neubau in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts abgerissen. Zweite Bürgermeisterin Schroff erläuterte die Renovierungsbedürftigkeit des Schlosses im Inneren: "Es sieht vielleicht gut aus, aber man darf sich nicht täuschen. Die Decken sind instabil, die Wände nass, die Leitungen marode. Es muss grundlegend saniert werden." Im "schönsten aller Räume", dem ehemaligen Salon des Amtmanns, heute Büros des Bauamts, zeigte Gäbelein auf das von Georg Kammerer gestalteten und später angebrachte Deckenrelief, das Sankt Georg darstellt.

Interessante Ausführungen bezogen sich auch auf Sprachgeschichte: Etwa wie es zur Redensart der "armen Tröpfe" kam: Von Traufe und "Tropfhäuslern."

EDITH KERN-MIEREISZ und KLAUS-PETER GÄBELEIN