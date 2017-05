vhs Herzo: Gebühren steigen um 4,8 Prozent

Oliver Kundler: Noch am unteren Ende der Skala - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Neben drei ausgiebigen Debatten hatte der städtische Kulturausschuss auch zwei schnelle Beschlüsse zu bieten.

Das Logo der vhs Herzogenaurach © Stadt Herzogenaurach



Zunächst wurde die Erhöhung der Entgelte für die Volkshochschule ab dem Sommersemester 2018 durchgewinkt. Um 4,8 Prozent, in etwa gleicher Höhe wie vor zwei Jahren bei der letzten Anpassung, so Leiter Oliver Kundler. Damit liege man im mittelfränkischen Vergleich immer noch am unteren Ende der Skala. Dabei richtet sich der Beitrag, den die Teilnehmer zu entrichten haben, auch nach der Gruppengröße. Je mehr Teilnehmer, desto billiger wird es.

Förderung der Jugendarbeit

Ebenfalls problemlos passierte der Beschlussvorschlag zur Jugendsonderförderung der Vereine das Gremium. Wie bisher werden 60 000 Euro auf die Herzogenauracher Vereine anhand der gemeldeten Gesamtzahl der Jugendlichen anteilig ausbezahlt. Ein schöner Bonus für die Vereine, befand Bürgermeister German Hacker, der nicht in vielen Kommunen üblich sei.