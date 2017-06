Viel Spaß beim bunten Dorffest

Pommersfeldener feierten mit viel Spiel und Musik

POMMERSFELDEN - Vor allem beim Festauftakt am Freitagabend und am Sonntagmittag war mitten im Ort vor dem Feuerwehrhaus viel los und gute Stimmung: Pommersfelden hat am Wochenende sein 16. Dorffest mit Live-Musik gefeiert. Ein Höhepunkt fürs Auge war am Sonntagnachmittag, als viele bunte Luftballons in den strahlend blauen Sommerhimmel aufstiegen.

Das Loslassen der Luftballons war für die Kinder ein Höhepunkt beim Dorffest. Zuvor hatten sie sich an Spiel- und Bastelstationen vergnügen können. © Andrea Rudolph



Doch der Reihe nach: „Die Unglaublichen“, eine Coverband aus Mühlhausen, sorgten am Freitag wieder für einen gelungenen Festauftakt, auch viele jüngere Gäste feierten im Freien mitten im Ort. Das Sommerfest des örtlichen Kindergartens Zwergenburg am Samstagnachmittag war natürlich auch gut besucht, denn Eltern und Großeltern staunten, was die Mädchen und Jungen vorführten.

Auch der Auftritt der Kindertanzgruppe von der Höchstadter Tanzschule Geist kam gut an: In verschiedene Altersgruppen unterteilt nahmen die Tänzerinnen und Tänzer die Zuschauer mit auf eine Weltreise. Abends spielte die Band „fAsT&sLoW“ – ebenfalls schon bekannt in Pommersfelden –, allerdings vor deutlich weniger Besuchern als in den vergangenen Jahren, möglicherweise weil in den Nachbarorten Sambach und Limbach gleichzeitig Sonnwendfeuer gezündet wurden.



Dafür freute sich die Dorfgemeinschaft Pommersfelden am Sonntag wieder über viele Gäste, auch aus der Umgebung, bereits zum Frühschoppen mit dem Posaunenchor Pommersfelden/Limbach und zum Mittagessen.

Und dann wurde es vor allem für die kleinen Festbesucher spannend: Das Kinderprogramm bot passend zum Motto „Wir feiern bunt!“ ein vielfältiges Angebot an Spiel- und Bastelstationen, das farbenfroh und fröhlich mit dem Steigen der Luftballons endete. Gemütlich und bei bestem Sommerwetter sowie anhaltend guter Feierlaune klang das Dorffest am Sonntagabend aus, traditionell mit der Wachenrother Blaskapelle.