Viele Stichwörter für die Bildung

Wer Herbst und Winter gut nutzen will, sollte zum neuen vhs-Programm greifen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Ab Mittwoch ist die Online-Anmeldung für das neue Herbst/Winter-Semester der vhs Herzogenaurach möglich. Die Programmhefte werden mit dem städtischen Amtsblatt aller Voraussicht nach am Donnerstag im Briefkasten landen.

Plastikbecher auf dem Titelfoto, aber drin steckt ein nachhaltiges Angebot: das neue Programm der vhs Herzogenaurach. © Matthias Kronau



194 Seiten umfasst das neue Programmheft, das vhs-Leiter Oliver Kundler und stellvertretende Leiterin Fabienne Geißdörfer vorstellten. Zu finden sind insgesamt 381 Angebote für Kurse und Einzelvorträge, darunter auch 25 in Weisendorf, zwei in Großenseebach (Yoga, Wirbelsäulengymnastik) und ein Angebot in Niederlindach (Qigong). Wieder einmal scheint es gelungen zu sein, ein breites Angebot zusammenzustellen, in dem jeder etwas finden kann.

Bei "Sprachen und Integration" gibt es wieder die bewährte Sprachenpalette, ganz neu dabei ist aber "Bulgarisch für Anfänger" mit der Herzogenauracherin Milena Popova. "Wir sind hier einem Wunsch eines vhs-Teilnehmers nachgekommen", so Fabienne Geißdörfer. Jetzt ist man bei der vhs gespannt, wie viele Menschen sich für Bulgarisch interessieren.

Eine Besonderheit auch bei der der Sparte "Grundbildung". Auf Anregung des Elternbeirats des Gymnasiums wird ein Vormittagskurs "Knigge, Benimm und Wertschätzung" angeboten (mit Sonja Hermann, 22. November).

Gespannt ist Fabienne Geißdörfer auf die Fortsetzung von "Comeback! Wiedereinstieg in den Beruf". Der Vormittag für Frauen und Männer, die nach der Familienphase wieder im Beruf Fuß fassen wollen, wird dieses Mal von Puma mitgestaltet.

Der vhs-Leiter Oliver Kundler freut sich auch auf den Vortrag von Nadine Schubert: "Noch besser leben ohne Plastik." Die Autorin aus dem Landkreis Haßberge will zeigen, dass "Plastikfasten" möglich ist. Gerade im vhs-Bereich "Gesellschaft und Leben" wird es aber noch weitere spannende Themen geben. So bringen die mittelfränkischen Volkshochschulen eine Wanderausstellung zum Thema "Wir scheuen keine Konflikte" auch nach Herzogenaurach (Februar/März 2018). Dazu ist ein Vortrag über Friedens- und Konfliktforschung von Professor Christoph Weller (Uni Augsburg) geplant.

Bei "Gesellschaft und Leben" geht es aber nicht nur um Überlebensfragen, sondern auch um Alltagspraktisches. "Erst der Kurs und dann der Hund" heißt ein Kurs mit Christian Engelmann. Der Titel sagt es: Kursteilnehmer haben während des Kurses noch keinen Hund, wollen sich aber danach, dann über alle Aspekte der Hundehaltung informiert, womöglich einen anschaffen.

"Kultur und Gestalten" nimmt auch breiten Raum im Programm ein. "You can Rock" wird als Fortgeschrittenenkurs weitergeführt, und ein Anfängerkurs ist zumindest in Planung. Neu: der Kurs "Zeichnen im historischen Museum". Bei "Gesundheit und Fitness" ist die Auswahl riesengroß. Neu ist hier zum Beispiel "Soul Painting" (Intuitives Malen in Verbindung mit Achtsamkeitsübungen). Aber man kann auch einfach einen Schnupperkurs Tennis belegen. Auch die "Junge vhs" für Kinder hat wieder Interessantes im Angebot.

Eine neue Hilfe beim Durchschmökern des Programms: Am Ende ist jetzt ein Stichwortverzeichnis zu finden.

