Vier Fahrzeuge in Wachenroth verkratzt

Autos standen in der Kellerstraße - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

WACHENROTH - Am Freitagvormittag wurden mehrere Personenkraftwagen in der Kellerstraße in unmittelbarer Nähe des alten Murk-Geländes beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wurden insgesamt vier Fahrzeuge demoliert. Der bislang unbekannte Täter hat mit einem spitzen Gegenstand die hinter dem Murk-Gelände geparkten Fahrzeuge auf der rechten Fahrzeugseite massiv verkratzt. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeidienststelle Höchstadt hofft auf Zeugen: Wer hat am Freitag von 6.45 bis 12 Uhr Ungewöhnliches festgestellt. Hinweise bitte unter Telefon (09193)6394-0 melden.

nn