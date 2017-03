Vier Verletzte auf der B 470 bei Lonnerstadt

24-Jähriger übersah Auto in voller Fahrt - vor 1 Stunde

LONNERSTADT - Vier Personen sind nach einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der B 470 bei Lonnerstadt ins Krankenhaus gebracht worden.

An der Abzweigung Sterpersdorf auf der B 470 kam es zu einem schweren Unfall. © Niko Spörlein



Ein 67-Jähriger war mit Beifahrerin von Höchstadt in Richtung Mailach unterwegs, als ein 24-Jähriger, ebenfalls in Begleitung, von Sterperdorf kommend die Bundesstraße überquerte. Er übersah dabei den vorfahrtberechtigten Wagen und es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem alle Insassen Verletzungen davon trugen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 16 000 Euro insgesamt.

