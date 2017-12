Voll im Soll beim Fürther Hallen-Sprintcup

HÖCHSTADT - Nicht nur die Cross- und Straßenläufer des LSC waren zuletzt im Einsatz, auch die Hallensaison hat mit dem traditionellen Sprintcup des LAC Quelle Fürth wieder begonnen.

Ordentlich startete das Höchstadter Sprinttalent Hanns-Peter Wirth in die Hallensaison. © Foto: Theo Kiefner



Unter rund 300 Startern schlug sich der Höchstadter Nachwuchs achtbar bei dieser ersten Standortbestimmung nach einer langen Vorbereitungsphase auf dem Weg zu den ersten Hallenwettkämpfen im Januar.

In der Männerklasse, obwohl noch der U 20 angehörend, startete Hanns-Peter Wirth, Bronzemedaillengewinner über 200 m bei den "Bayerischen". Über 30 m fliegend glänzte er mit 3,06 Sekunden, auch die 150 m in 17,33 waren stark, nur mit seinem 60 m-Lauf (7,43) haderte er, weil er einen sehr schlechten Start erwischte hatte. In der Gesamtabrechnung kam er auf Platz 15, in der U 20 auf Platz sechs, damit bleibt noch ordentlich Arbeit bis zum Sommer.

Das siebenköpfige Team verzeichnete noch einige Vorderplätze. Bei seinem ersten Wettkampf überhaupt zeigte der 14-jährige Max Rössner gleich sein großes Talent. Der lang aufgeschossene Neuzugang erreichte im großen Teilnehmerfeld Gesamtplatz neun und Platz vier in seinem Jahrgang. Einen Rang besser platzierte sich Leon Peter, in seinem Jahrgang bedeutete das Platz fünf.

E-Kader-Mitglied Gabriel Götz (Jahrgang 2004) kam auf Gesamtplatz 15, in seinem Jahrgang bedeutete das sogar Platz drei. Von den Läufern im "Freien" gab es außer Platz zwei von Florian Lang beim Forchheimer Nikolauslauf (wir berichteten) noch einige Erfolge zu vermelden. Ebenfalls in Forchheim landeten Tim Freudenberger (M 10) und Mark Franz (M 11) auf Platz zwei.

Zur gleichen Zeit startete Brian Weisheit in seiner Heimat über 8,6km beim Nikolauscross in Augsburg. Nach gut der Hälfte der Strecke setzte sich der LSC-Läufer mühelos von seinen Verfolgern ab und gewann in 30:08 Minuten mit knapp 30 Sekunden Vorsprung.

