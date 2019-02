Volle Busse in Adelsdorf: Neue Schulzeit als Lösung?

ADELSDORF - Wegen der überfüllten Schulbusse im westlichen Landkreis hat sich Bürgermeister Karsten Fischkal in einem Schreiben an Landrat Alexander Tritthart gewandt.

Sollen wegen überfüllter Schulbusse die Unterrichtszeiten geändert werden? Hier ein Symbolbild. © Franziska Kraufmann/dpa



Die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag bittet darum zu prüfen, ob man durch eine Veränderung der Schulanfangszeiten und -endzeiten, die Situation in und an den Linienbussen im Rahmen der Schulkindbeförderung verbessern könne, schreibt Fischkal.

Ein großes Manko sei weiterhin die Situation an den Bushaltestellen und in den Linienbussen in den Morgenstunden und nach Schulende. "Wir alle freuen uns, dass im Kreishaushalt 2019 hierfür auch mehr Geld eingestellt wird." Auch die angedachte Prüfung, die Busse im Gebiet Hemhofen/Röttenbach und der Gemeinde Adelsdorf separat fahren zu lassen, könne sich positiv auf die Beförderung der Kinder und Jugendlichen auswirken.

Fischkal schlägt vor, die Anzahl der zu beförderten Schulkinder temporär zu reduzieren. "Aus meiner Sicht sollte in Zusammenarbeit mit der Schulleitung geprüft werden, ob man durch Veränderung der Schulanfangszeiten und -endzeiten die Situation in und an den Bussen verbessern kann. Dies wurde seinerzeit in Spardorf mit sehr guten Erfolg durchgeführt und auch in Eckental praktiziert."

