Volleyball: TSH jubelt über meisterliche Auftritte

Herzogenauracher Sportlerinnen sind vorzeitig Kreisklassenmeister - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Es ist vollbracht: Die Volleyballfrauen der TSH haben vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisklasse und damit den ersehnten Aufstieg geschafft – nach einem spannenden vorletzten Spieltag.

Das Meisterteam (hinten von links): Barbara Brkljaca, Marleen Umminger, Barbara Reinhardt, Martina Schaub und Helen Hofmann. Vorne von links: Pia Recktenwald, Jule Seeberger, Marlen Lauckner, Mona Schaub und Jennifer Reck. Es fehlt Jacqueline Hofmann. © Foto: gb



Das Meisterteam (hinten von links): Barbara Brkljaca, Marleen Umminger, Barbara Reinhardt, Martina Schaub und Helen Hofmann. Vorne von links: Pia Recktenwald, Jule Seeberger, Marlen Lauckner, Mona Schaub und Jennifer Reck. Es fehlt Jacqueline Hofmann. Foto: Foto: gb



Dieser war an Brisanz kaum zu übertreffen. Er begann mit dem Derby gegen die TSG Weisendorf. Zum einen stand diese Paarung bis dato noch nicht auf dem Spielplan, zum anderen belegt der Nachbarverein den zweiten Platz in der Tabelle. Allerdings hatten die Herzogenauracherinnen den Vorteil, in eigener Halle spielen zu können.

Letztlich behielten die Gastgeberinnen mit 3:0 die Oberhand, doch das vermeintlich klare Ergebnis täuscht. In den einzelnen Sätzen musste die TSH durchaus hart kämpfen. Im ersten Durchgang drehte sie einen Rückstand in einen 25:20-Sieg, im zweiten zogen die Gäste bei 24:24 sogar gleich, ehe die Herzogenauracherinnen mit zwei Punkten zum Satzgewinn zurückschlugen. Auch der dritte Abschnitt begann mit 10:5 Punkte für die TSG, doch dann folgten fünf sehr scharfe und präzise Aufschläge von Barbara Brkljaca. Es blieb spannend, bis sich die TSH beim Stand von 23:22 durch zwei gute Aufschläge mit 25:22 durchsetzen konnte.

Mit diesem Drei-Satz-Sieg erreichte Herzogenaurach mit 36 Zählern einen Punktestand, der bei nur noch einem ausstehenden Spieltag, rechnerisch nicht mehr aufzuholen ist.

Der zweite Gegner war der Tabellenfünfte SC Egloffstein. Offensichtlich hatten sich die TSH Damen angesichts des Sieges über Weisendorf zu überschwänglich gefreut, sodass die Konzentration in diesem neuen Spiel etwas zu leiden hatte. Aber Dank guter Aufschläge von Mona und Martina Schaub am Ende des Satzes wurde dieser noch mit 25:22 gerettet.

Auch im zweiten Satz tat sich Herzogenaurach schwer, ausreichend Konzentration zu entwickeln und lief lange einem Rückstand hinterher. Erst gegen Ende gelang dank guter Aufschläge von Martina Schaub die Wende zum 25:21.

Dann war die Konzentration endgültig dahin, Egloffstein holte sich Satz drei mit 25:18, aber das war der "Wachmacher" für den Spitzenreiter. Mit 25:13 revanchierte dieser sich im vierten Satz und wahrte damit seine weiße Weste.

gb