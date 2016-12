Vom Knallfrosch bis zum „Master of Disaster“

HERZOGENAURACH - Das Jahr 2017 soll lautstark und leuchtend begrüßt werden. Ab heute werden Böller und Raketen verkauft.

Bei Valentina Kotzer (r.) und Gabi Berger von Schreibwaren Ellwanger gibt es eine große Auswahl an Silvesterspaß. © Foto: Matthias Kronau



„Die Feuerwerkskörper müssen mindestens zwei Meter von der Heizung entfernt sein“, erklärt Thomas Kotzer und deutet auf den kleinen Ofen in der Ladenmitte. Gleich rechts daneben steht daher ein Kartenständer und eben kein Feuerwerk. „Die Sicherheitsauflagen werden auch immer wieder überprüft“, so der Chef von Schreibwaren Ellwanger am Marktplatz. „Im Verkaufsraum dürfen wir stets nur Feuerwerk mit insgesamt 70 Kilo Sprengstoff anbieten.“

Auch das wird überprüft, freilich ist das wohl eher eine Sache des Gefühls oder der Erfahrung bei den vielen kleinen Böllern oder Knallern, die nur wenige Gramm Sprengstoff enthalten.

Insgesamt hat Thomas Kotzer schon im Frühjahr Feuerwerk mit rund 400 Kilo Sprengstoff geordert. Das ergibt schon ein ordentliches Feuerwerk, und zusammen mit den Raketen und Böllern, die landkreisweit in Geschäften und Supermärkten verkauft werden, dürfte es Silvester wieder zu einem farbenfrohen und lautstarken Spektakel am nächtlichen Himmel kommen.

Wobei die Tendenz zu Batterien und Verbundfeuerwerk nicht aufzuhalten ist. „Die Dinger werden immer schwerer“, so Thomas Kotzer. Er erinnert sich noch an die „Dicke Berta“, die acht Mark gekostet hat und im Vergleich zu heutigen Feuerwerksbatterien eigentlich noch schlank war. „Das waren andere Zeiten.“ Heute wird einmal gezündet, um dann mit dem Glas Sekt in der Hand nur noch zu genießen. Das hat seinen Preis: Bis zu 70 Euro kann man bei Ellwanger für eine Verbundbatterie ausgeben.

Es geht natürlich auch billiger. 50 Cent kostet eine Packung Böller in der Größe der früheren Fünferleskracher. „Die ganz kleinen Pfennigskracher gibt es schon gar nicht mehr“, weiß Thomas Kotzer.

Seine Tochter Valentina verweist aber auch darauf, dass es noch das gute alte Tischfeuerwerk gibt: Knallbonbons, Partyknaller, Glücksbringer. Außerdem wird extra Kinderfeuerwerk ab 12 Jahren angeboten.

*Was aber, wenn in der Silvesternacht etwas schief geht, etwas zu brennen anfängt? Dann kommt die Feuerwehr. Zwar hat die FFW Herzogenaurach keine Bereitschaft über das normale Maß hinaus. „Aber einige Feuerwehrler feiern in der Feuerwache“, erklärt Kommandant Rainer Weber, „natürlich ohne Alkohol“. Am besten, die Wehr oder andere Rettungskräfte müssen gar nicht ausrücken. Die Tipps des Kommandanten: nur genehmigtes Feuerwerk benutzen, Einzelraketen nicht nur in eine leere Flasche stecken, sondern die Flasche auch noch in einen Limo-/Bierkasten stellen, niemals eine Rakete von der Hand aus starten lassen. Und ganz wichtig: Der Alkoholpegel sollte niemals so hoch steigen wie die Silvesterraketen. „Leider verleitet der Alkohol oft zu fahrlässigem Umgang mit dem Feuerwerk“, so Weber.mk