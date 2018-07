Von gemütlich bis wild

Herzogenauracher Sommerkerwa bietet für jeden was - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - "Das wird einfach wieder eine schöne Kerwa", zeigt sich Bürgermeister German Hacker zuversichtlich. Große Neuerungen gibt es heuer nicht, aber schließlich hat sich das Konzept der Herzogenauracher Sommerkirchweih ja auch bewährt. Und die Wettervorhersagen klingen ebenfalls verheißungsvoll.

Die Bungee-Trampolin-Anlage war letztes Jahr bei der Sommerkerwa der Renner. Deshalb ist die Familie Kirschbaum heuer wieder dabei. © Foto: Andreas Brandl



Die Bungee-Trampolin-Anlage war letztes Jahr bei der Sommerkerwa der Renner. Deshalb ist die Familie Kirschbaum heuer wieder dabei. Foto: Foto: Andreas Brandl



"Alles ist top vorbereitet, wir haben ein Spitzenprogramm, und das Wetter wird bestens." Bürgermeister German Hacker ist schon ganz euphorisch. Am kommenden Freitag, 6. Juli, ist es so weit: Dann wird die 67. Herzogenauracher Sommerkerwa eröffnet. Bis zum 15. Juli steht der Weihersbach dann ganz im Zeichen dieses Volksfestes.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach ruft am Freitag ab 18 Uhr zur Sommerkerwa, gemeinsam mit den Bürgern zieht man in den Weihersbach zur Bierprobe. Um 19 Uhr sticht German Hacker das erste Fass Bier auf dem Podium an. Und dann darf gefeiert werden, an diesem Abend zu den Klängen der "Blauen Zipfel" und der Band "Smash". Gemütlich machen kann man es sich auf den verschiedenen Kellern sowie im Basketballer-Zelt.

Wer etwas mehr Action möchte, ist bei den Schaustellern richtig. Fünf Fahrgeschäfte warten auf Wagemutige, allen voran "Rocket": Hier fliegen die Fahrgäste auf eine Höhe von bis zu 25 Metern, dabei rotiert die Gondel in zwei Richtungen. Im "Break Dance" können Jung und Alt Spaß haben, wenn die bunt beleuchteten Gondeln wild im Kreis fahren.

"Großen Anklang hat im vergangenen Jahr die Bungee-Trampolin-Anlage gefunden", weiß Gerd Lorenz vom Ordnungsamt. "Deshalb ist diese Anlage auch heuer wieder dabei." Schiffschaukel, das Karussell "Fantasy Fly" und die Ponyreitbahn machen die kleinen Besucher glücklich, die Jugend wird wieder die Autoscooter umlagern. Und auch das kulinarische Angebot auf dem Festplatz und auf den Kellern lässt keine Wünsche offen.

Die Verantwortlichen hoffen jedenfalls, dass die Herzogenauracher und viele Gäste den Weg in den Weihersbach finden. Denn die Besucherzahlen bei Volksfesten lassen insgesamt generell nach, so Lorenz. "Das merken auch wir in Herzogenaurach." Trotzdem setze man weiterhin auf Tradition — den Abschluss der Sommerkerwa bildet wieder ein farbenprächtiges Feuerwerk am Sonntag, 15. Juli, um 22 Uhr.

Vorher aber ist natürlich noch einiges geboten: Am Samstag, 7. Juli, stellen die Kirchweiholdies und -burschen um 16 Uhr den Kerwasbaum auf (siehe Artikel unten). Am Sonntag, 8. Juli, findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst auf dem Podium statt. Die Ehrungen der Ehrenamtlichen stehen am Montag, 9. Juli, um 18 Uhr auf dem Programm, der beliebte Seniorennachmittag mit der Schaeffler Bigband steigt am Mittwoch, 11. Juli, ab 14 Uhr. Und am Donnerstag, 12. Juli, ab 14 Uhr laden die Wirte und Schausteller zum Familiennachmittag mit verbilligten Preisen ein. Übrigens: Der Bierpreis bleibt mit 7,80 Euro für die Maß konstant.

Während der kompletten Kirchweihzeit verkehren Sonderbusse der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH. Diese fahren auf drei verschiedenen Linien halbstündlich von der Realschule aus nach Hauptendorf, Niederndorf, Haundorf, Beutelsdorf, Hammerbach, Welkenbach, Steinbach, Burgstall, Tuchenbach, Zweifelsheim, Puschendorf, Höfen und Dondörflein. Die Einzelfahrt kostet nur 1 Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder/Jugendliche.

JEANETTE SEITZ