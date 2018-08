Vor-Bier vor dem regulären Anstich in Weisendorf

Nach der ökumenischen Andacht am Freitag zapfte Bürgermeister Heinrich Süß das erste Fass an - vor 1 Stunde

WEISENDORF - Nach einem außergewöhnlichen Kirchweihauftakt, der an den eigentlichen Ursprung der Kirchenweihe erinnern soll, einer Andacht tim Freien, gab Bürgermeister Heinrich Süß am Freitag die erste Runde Freibier aus.

Freibier vor dem offiziellen Anstich: Bürgermeiter Heinrich Süß trieb den widerspenstigen Zapfhahn ins Fass. © Juergen Petzoldt



Der Samstag, der Sonntag und der Montag stehen in Weisendorf im Zeichen der Festivitäten mit Baumaufstellen, Partyabend mit den "Münchner G'schichtn", großem Festbetrieb am Sonntag, Traditionsfrühschoppen und Betzentanz am Montag.