Waldgärtner mit gutem Appetit

Borkenkäferart befällt derzeit viele geschwächte Kiefern — Typische Merkmale - vor 14 Minuten

HERZOGENAURACH - Den Kiefern geht es an den Kragen: Erst mussten sie die trocken-warmen Sommer 2015 und 2016 verkraften, dann wurden sie – bereits geschwächt – vom Borkenkäfer befallen, und jetzt werden sie gefällt. Mit Försterin Heike Grumann waren die NN in einem kleinen Waldstück zwischen Haundorf und Häusling unterwegs, um die Schäden zu begutachten.

Die Borkenkäferart „Waldgärtner“ (kleines Foto) lässt sich die Kiefern schmecken. Befallene Bäume müssen gefällt werden. Diese hat Försterin Heike Grumann mit einem neonfarbenen Kreuz markiert. Auf die Bäume, die mit einem blauen Band gekennzeichnet sind, soll bei der Fäll-Aktion Rücksicht genommen werden, da es sich um die nächste Generation handelt.



„Das hier ist ein Beispiel, wie es an vielen südlichen Waldrändern aussieht“, sagt Heike Grumann, Revierleiterin des Forstreviers Erlangen-West. Dabei zeigt sie in die Baumkronen. Viele Kiefern in dem Waldstück oberhalb der Autobahnraststätte Aurach-Süd auf Häuslinger Seite haben braun verfärbte Nadeln, sind also am Absterben. Etliche Bäume sind vom Waldgärtner befallen. Dabei handelt es sich um eine Borkenkäferart, die meist an Kiefern tätig ist.

Ursächlich für das Kiefernsterben sei der Waldgärtner aber nicht, betont Heike Grumann. Vielmehr seien die Bäume unter anderem durch die warmen und zu trockenen vergangenen zwei Sommer geschwächt. „Und erst, wenn es einem Baum schon schlecht geht, haben die Schädlinge eine Chance.“

Warum es vielen Kiefern generell nicht gut geht, weiß die Försterin nicht. Ein Projekt der bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft beschäftigt sich derzeit mit Ursachenforschung. Es gab schon Befliegungen mit einer Drohne (die NN berichteten), kürzlich haben die Verantwortlichen auch Bäume entrindet, um die Insektenfauna genauer zu untersuchen.

Tatsache ist, dass viele Kiefern einen Borkenkäferbefall aufweisen, insbesondere den Waldgärtner. „Den sehen wir heuer zunehmend“, so Grumann. Zwar sei er möglicherweise auch schon im vergangenen Jahr da gewesen, doch „man erkennt ihn nicht so leicht, wenn er nicht so zahlreich vorkommt“. Jetzt jedoch springe die Existenz des Waldgärtners geradezu ins Auge — „man muss nur mit wachen Augen durch den Wald gehen“.

Ein wichtiges Indiz seien nämlich grüne Kiefern-Triebspitzen, die am Boden liegen. Heike Grumann hebt eine auf und zeigt auf die Löcher. „Hier bohrt sich der Waldgärtner rein, bohrt dann auch noch Luftlöcher und frisst die Triebspitzen innen hohl.“ Dadurch werden diese instabil und brechen irgendwann ab.

Etwa drei bis vier Millimeter groß ist der Waldgärtner. Der Käfer bohrt sich zunächst durch die Rinde in den Stamm. Ein typisches Merkmal ist hier der gelblich-weiße Harztrichter um die Einbohrlöcher. „Das sieht aus wie ein Mini-Vulkan aus Harz“, beschreibt es Heike Grumann. Unter der Rinde frisst der Waldgärtner dann Gänge durchs Holz, legt seine Eier ab, die geschlüpften Larven fressen weitere Gänge.

Auch diese Fraßgänge sind harzig und sorgen dafür, dass später große Rindenstücke abfallen, denn durch die hungrigen Käfer werden dem Baum die Leitungsbahnen gekappt. Für den Reifungsfraß (junge Käfer) bzw. den Regenerationsfraß (alte Käfer) nimmt sich der Schädling schließlich die Triebspitzen vor.

Und jetzt nützt es nichts – die befallenen Kiefern müssen raus. Und zwar, damit sich die Schädlinge dann nicht auch auf die noch gesunden Bäume stürzen. Heike Grumann hat über den Sommer die Bäume mit einem neonfarbenen X besprüht, die gefällt werden müssen; natürlich in Abstimmung mit den Waldbesitzern. „Der Harvester steht schon bereit“, sagt sie. In den kommenden etwa eineinhalb Wochen soll das geschehen. Die Stämme werden dann zu Paletten oder Brennholz verarbeitet. Bei den rund fünf Hektar Waldfläche in der Nähe der Autobahnraststätte rechnet Grumann mit mindestens 600 Festmetern Holz.

Zudem hat die Försterin mit blauen Bändchen die Bäume gekennzeichnet, auf die beim Fällen unbedingt Rücksicht genommen werden soll. Denn das sei „die nächste Generation“. Junge Bäume also, wie zum Beispiel kleine Eichen, Linden, Kirschen oder Elsbeeren. „Dem Wald schadet es gar nicht, wenn er mal durchforstet wird“, sagt die Försterin. „Im Gegenteil: Es kommt ihm zugute, weil dadurch Licht geschaffen wird für die nächste Waldgeneration.“

Gleichzeitig appelliert Heike Grumann auch an die Waldbesitzer, neue Pflanzungen vorzunehmen („dafür gibt es sogar Zuschüsse“) — und zwar, bevor die Brombeere wuchere. Die sei nämlich ein großes Problem, weil sie sich schnell am Boden breit mache und die Verjüngung des Waldes erheblich erschwere.

Die Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth stehen für kostenlose Beratungen über die Gesundheit der Wälder, geeignete Maßnehmen und finanzielle Förderungen zur Verfügung: www.aelf-fu.bayern.de; für den Raum Erlangen/Herzogenaurach ist Försterin Heike Grumann zuständig, * (0 91 31) 4 74 67.

JEANETTE SEITZ