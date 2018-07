Wallfahrt zum Lauberberg: Speziell für Familien

HÖCHSTADT - Eine Wallfahrt der besonderen Art bietet alljährlich das Kolping-Werk des Diözesanverbandes Bamberg an: Familien werden zu einer kindgerechten Wallfahrt eingeladen. In diesem Jahr führte die Wallfahrt rund um Höchstadt.

In Sterpersdorf wurde im Rahmen der Familien-Wallfahrt der Apfelbaum gepflanzt, den die Höchstadter Kolpingsfamilie vom Diözesanverband zum Jubiläum geschenkt bekommen hat. © Foto: Kolpingsfamilie Höchstadt



Hintergrund war das 25-jährige Jubiläum der Höchstadter Kolpingsfamilie. Aus diesem Grund wählte das Vorbereitungsteam als Motto auch das Thema "Danken" aus. Die Wallfahrt startete am Parkplatz Aischaue und führte abseits der Straßen über mehrere Stationen zur Antoniuskapelle auf dem Lauberberg.

Ein Team aus mehreren Kolpingfamilien hatte die Wallfahrt unter Leitung von Diözesanpräses Pfarrer Wilfried Wittmann und des Seelsorgers des Jugendhauses Burg Feuerstein, Diakon Burkhard Farrenkopf, vorbereitet. Dabei entstand auch ein bunt gestaltetes Wallfahrtsbüchlein.

Luitgard Dannhardt, Kolping-Familienreferentin, brachte an der ersten Station in einer Baummeditation zum Ausdruck: Wichtig sei für jeden, im Leben wie ein Baum mit seinen Wurzeln festzustehen, sowohl äußerlich aber auch innerlich zu wachsen, Liebe und Fürsorge zu erhalten, um dann selbst "Früchte" hervorbringen zu können, sowohl für sich selbst als auch für andere.

Auf Spurensuche nach den eigenen Talenten ging es an der zweiten Station, am Spielplatz in Sterpersdorf. Jeder Teilnehmer konnte Fotokarten auswählen, die am besten zu seinen Fähigkeiten passen.

Messner Rudolf Schwandner und Kirchenrat Michael Zenkel hatten auf dem zur Kirche gehörenden Spielplatz ein Loch ausgehoben. Dort pflanzten die Kinder einen vom Diözesanverband zum Jubiläum als Geschenk mitgebrachten Apfelbaum als Symbol für das Wachstum und das Hervorbringen von Früchten sowie den Segen Gottes. Zum Abschluss der Wallfahrt fand ein Gottesdienst in der Antoniuskapelle statt.

Vorträge und Seminare

Die Kolpingsfamilie hat übrigens noch weitere Angebote für Familien: In Zusammenarbeit mit der Diplom-Sozialpädagogin Luitgard Dannhardt finden Vortragsabende und Wochenendseminare zu Erziehungsthemen statt. Unter anderem geht es dabei darum, wie Kindern Grenzen gesetzt werden können. Anmeldung per Mail an wilfried.stocklassa@t-online.de oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.kolpingwerk-bamberg.de

