In der Nacht auf Donnerstag sprengten zwei bislang Unbekannte in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg einen Geldautomaten. Anschließend sollen sie auf die A3 geflüchtet sein, die Polizei startete eine großangelegte Suchaktion.

Das Bier fließt, die Buden sind geöffnet und die Leute besuchen in Scharen: In Höchstadt hat am Freitag die Kerwa eröffnet. Die Vereine hielten ihre Banner in die Höhe, während sie ganz nach Tradition auf das Festgelände marschierten.