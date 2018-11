Weihnachtliche Illumination in Herzogenaurach per Knopfdruck

Adventsbeleuchtung auf der Hauptstraße vor der Stadtratssitzung eingeschaltet - vor 25 Minuten

Ein wenig Sorgen hatte Bürgermeister German Hacker schon. „Zum Glück funktioniert hier der Strom“, sagt er. Der war im Rathaus am Donnerstag für einige Stunden abhanden gekommen. Es lief aber rechtzeitig alles glatt: Zusammen mit Kindern schaltete German Hacker pünktlich um 17 Uhr per Knopfdruck die festliche Advents-Beleuchtung und die Lichter am großen Weihnachtsbaum in der Hauptstraße ein.

Ein Knopfdruck und der Christbaum leuchtete. © trk/Foto: Eduard Weigert



Ein Knopfdruck und der Christbaum leuchtete. Foto: trk/Foto: Eduard Weigert



Als weihnachtlichen Vorgeschmack gab es Bratwürste und Glühwein am Marktplatz. Am Samstag beginnt die Herzogenauracher Adventszeit dann ganz offiziell: Um 17 Uhr startet der Lebendige Adventskalender.

24 Tage lang wechseln sich Zaubershows, Theaterstücke und Konzerte auf der Bühne am Marktplatz ab. Am Donnerstag, 6. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt (Ende am Sonntagabend, 9. Dezember) mit dem After-Work-Glühwein und Cover-Pop der Band „6 Feet Four“.

trk