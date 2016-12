Weihnachtlicher Beutezug in Heßdorf

Unbekannte Diebe drangen in fünf Garagen und Gartenschuppen ein — Zeugen gesucht

HESSDORF - Eine Diebstahlserie in der Seebachgrundgemeinde hat die Herzogenauracher Polizei an den Feiertagen auf Trab gehalten.

Am Sonntag um 16.09 Uhr teilte ein Mann aus Heßdorf der Polizei Herzogenaurach mit, dass aus seinem Anwesen in der Zellerstraße aus einer geschlossenen, jedoch nicht versperrten Garage verschiedenes Werkzeug fehlen würde. Vor Ort ermittelte die Polizei, dass die unbekannten Täter durch die Garage über eine ebenfalls unverschlossene Tür in einen Nebenraum gelangten. Dort entwendeten sie aus einem Holzschrank Werkzeug im Wert von etwa 1650 Euro.

Dabei wurden unter anderem ein blauer Kompressor, ein Elektrohobel und eine Stichsäge von Black & Decker, eine Kettensäge von Sachs Dolmar, diverse Bohrmaschinen von Hilti weggeschafft. Aufgrund der Menge geht die Polizei davon aus, dass das Werkzeug mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Wenig später, um 16.44 Uhr, teilten Anwohner aus der Erlanger Straße in Heßdorf mit, dass aus ihrer Doppelgarage zwei Sätze Sommerreifen auf Alufelgen sowie zwei Fahrräder entwendet worden wären. Die Polizei stellte fest, dass das Garagentor zwar versperrt war, aber über das frei zugängliche Grundstück gelangten der oder die Täter über eine unversperrte Nebentür problemlos in die Garage.

Bei den Sommerreifen handelte es sich zum einen um Satz Reifen auf Alufelgen von Peugeot, Typ Hydra; der zweite Satz Sommerreifen stammte ebenfalls von Peugeot und war unbenutzt. Bei den entwendeten Fahrrädern handelte es sich um Jugendfahrräder der Marke Tecno Bike, Modell Rubino, mit schwarz grünem Rahmen sowie einem Mountainbike der Marke Scott, Rahmenfarbe hellgrün.

Um 17.34 Uhr meldeten sich erneut Anwohner aus der Zellerstraße. Diese hatten erfahren, dass aus der Garage in der Nachbarschaft Werkzeug entwendet worden war. Zwar wurde hier die Garage nicht weiter angegangen, da diese versperrt war; allerdings wurde das Vorhängeschloss eines Gartenschuppens aufgehebelt und ein gelber Hochdruckreiniger der Marke Kärcher sowie ein Kompressor wurden entwendet. Der oder die Täter waren offensichtlich gleich zum benachbarten Grundstück weiter gegangen.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei Herzogenaurach erneut in die Zellerstraße gerufen. Dabei wurde der gleiche „modus operandi“ mitgeteilt. Die Täter drangen durch die Hintertür in die unversperrte Garage ein, wo sie eine Tischkreissäge entwendeten.

Offenbar wurden der oder die Täter von einem früh aufstehenden Zeugen gestört. Daher wurde die Säge auf der Gartenmauer abgestellt und zurückgelassen. Der oder die Täter hatten eine Jacke über eine mit Bewegungsmeldern gesteuerte Lampe gehängt, um das Licht abzuschirmen.

Der vorübergehend letzte Fall wurde am 25. Dezember gegen 21.45 Uhr, bekannt. Nachdem sich die Nachbarn teilweise gegenseitig von den Vorfällen unterrichtet hatten, entdeckte ein Anwohner „Im Zollstock“, dass aus seinem unversperrten Gartenschuppen vier Fahrräder entwendet wurden: Es handelt sich um ein Damenrad, Marke Hercules, ein Damenrad, Marke Zyco, , ein Damenrad, Marke Pegasus, sowie ein Herrenrad, KTM.

Aufgrund der Sachlage und der vorliegenden Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem größeren Fahrzeug im Ort unterwegs waren. Die Polizei sucht daher Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Heßdorf aufgefallen sind. Die Rufnummer lautet (0 91 32) 7 809-0 zu melden.

