Weihnachtliches im Bigband-Sound

Die Schaeffler Bigband präsentiert neue CD zum Fest — Sonntag Benefizkonzert in St. Magdalena - vor 10 Minuten

HERZOGENAURACH - Nach fünf Jahren wurde es mal wieder Zeit. Nach einer ähnlich lautenden dezenten Mahnung der "Chefin" Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann ging die Schaeffler Bigband ins Aufnahmestudio, nahm den Jugendchor und den Gospelchor mit und heraus kam die zweite Weihnachts-CD. Am Sonntag, 10. Dezember, wird diese mit einem Konzert präsentiert.

Die Schaeffler Bigband hat nach fünf Jahren wieder eine Weihnachts-CD eingespielt und präsentiert sie am Sonntag mit einem Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena. © Foto: Schaeffler Bigband



Die Schaeffler Bigband hat nach fünf Jahren wieder eine Weihnachts-CD eingespielt und präsentiert sie am Sonntag mit einem Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena. Foto: Foto: Schaeffler Bigband



Der Vorverkauf läuft schon bei Bücher, Medien und mehr, W&W Optik und Fischer Textilien. Aber auch an der Abendkasse sollten noch Plätze in der Pfarrkirche St. Magdalena zu bekommen sein, wo ab 18 Uhr die 24 männlichen und drei weiblichen Instrumentalisten mit ihrer neuen Sängerin Anna Aschenbrenner und Eva Körner als weiterer Gesangssolistin loslegen. Gespielt wird an dem Abend, der 10 Euro Eintritt kostet, für das Schulprojekt in Kaya und den Herzogenauracher Kinderfonds.

Es sind 14 Stücke, die das Programm und natürlich die CD haben. Ganz unterschiedliche vom Kinder-Weihnachtslied ("Weihnachtsplätzchen für mein Kätzchen") über den Andachtsjodler bis zum Gospel-Song, die aber eins gemeinsam haben: den runden, ganz leicht saxlastigen Klang der Band, dem man so gar nicht anhört, dass die Musiker samt und sonders ihr Geld mit Wälzlagern verdienen, nicht mit Musik.

Bis auf Toni Rotter, der den Jugendchor aus Kindern von Schaeffler-Mitarbeitern geführt hat, und dem Schreiber der Arrangements. Das war kein Geringerer als Silvan Koopmann, Posaunist, Bigband-Leiter und Dozent am Nürnberger Konservatorium. Er gibt Drive auch in Konfirmations-Klassiker, wie "Stern über Bethlehem" und wohldosierte Süße wo wir sie doch alle mögen: in "Stille Nacht" zum Beispiel.

Es ist wirklich was für jedes Ohr drauf auf der neuen Scheibe, der inzwischen siebten CD, die die Schaeffler Bigband mit ihrem Leiter Peter Wirkner herausgebracht hat. Aufgenommen haben die Musiker übrigens in der Schulturnhalle von Münchaurach.

RAINER GROH