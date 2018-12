Weihnachtsmärkte: Wetter wenig einladend

In Herzogenaurach und in Höchstadt ließ der Besuch zu wünschen übrig — Unentwegte kamen dennoch - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Nichts für Weiße-Weihnacht-Romantiker war am Wochenende der Besuch eines Weihnachtsmarkts. Sowohl in Herzogenaurach als auch in Höchstadt litt der Buden-Zauber unter Regenschauern und Wind und nicht an Überfüllung.

Ein Klassiker auf dem Herzogenauracher Markt: Toni Rotter und der Jugendchor mit Weihnachts-Songs. © Foto: Groh



Nach einem sehr gut besuchten Freitagabend waren Marktplatz und Hauptstraße in Herzogenaurach am Samstag Treffpunkt fast nur für die Standbetreiber, die, von der Lebenshilfe über das Gymnasium, Volkschor, Lions Club bis zum Zonta Club, ihre Geschäfte überwiegend für ihre gemeinnützigen Zwecke betrieben. Freunde, Bekannte und Gönner ließen sich hin und wieder doch blicken, und als Toni Rotter und sein St.-Magdalena-Jugendchor die Marktplatz-Bühne betraten, fand sich doch eine Schar von Fans ein. Die stimmungsvollen Popsongs, die die jungen Sängerinnen und Sänger darboten, machten ein wenig warm ums Herz.









Wer es auch warm an den Füßen mochte, konnte ins Alte Rathaus. Dorthin hatte das Generationen.Zentrum das Fotoshooting mit dem neuen Herzogenauracher Christkind verlegt, auch das Plätzchenbacken, das bei den Kleinen gut ankam. Im alten Sitzungssaal gab es Kunstgewerbe vom Papier-Engel bis zum handgewebten Textil zu kaufen.

Glühwein am Notenständer

Mit regenfester Kleidung machte das Karussellfahren auf der Kinder-Weihnacht offenbar sogar Spaß. Viele genossen aber mehr die Stände im Alten Rathaus. Auf dem rechten Bild Stefanie Marthold aus Nürnberg mit ihrem Angebot. © Fotos: Rainer Groh



Auch auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt fanden sich bei ständigem Regen am Samstag nicht die bei gutem Wetter üblichen Besuchermassen ein, als der seit Jahren aktive Dreigesang mit Martin Oberle, Michael Ulbrich und Eberhard Irlinger auf der Bühne saßen. Neben dem Notenständer die Tasse Glühwein, versteht sich.

Das Trio ist auf der Bühne am Höchstadter Marktplatz eine feste Einrichtung. Altlandrat Eberhard Irlinger erfreute wie jedes Jahr die Besucher mit Gedichten in seiner bairischen Mundart. Instrumental mit Trompete, Gitarre, Hackbrett und Keyboard und natürlich mit adventlichen Liedern, dreistimmig gesungen, haben die drei einen weiteren Kontrapunkt zum widrigen Weihnachtsmarktwetter gesetzt.

rg/pn